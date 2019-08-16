Ecosia: Çok Farklı Bir Arama Motoru!
Bu arama motoru çok farklı: İşte siz arama yaptıkça sahiplerini zengin etmek yerine dünyanın dört köşesine ağaç diken Ecosia!
- Levent Öztürk
Arama motoru Ecosia, her 1,1 saniye yerine her 0,8 saniyede bir ağaç ekimine başladıklarını yansıtmak için ana sayfasındaki ağaç ekimi sayacının hızlandırıldığını duyurdu. Eğer bu arama motorunu duymadıysanız, Google'a göre çok daha küçük olmasından dolayı olabilir. Ancak bu arama motoru, gelirini sahiplerini zengin etmek yerine ağaç ekmeye adadığından dolayı giderek daha fazla ilgi görüyor. Temel olarak Ecosia'nın arkasındaki model, daha fazla arama yapıldıkça ve daha fazla reklama tıklanıldıkça daha fazla ağacın ekilmesini temel alıyor.
Sayacın hızlanabilmesinin sebebi ise, yaz süresince gelirin en yüksek noktasına ulaşmış olması. Firma, haziran ayında yarım milyon Avro'yu Burkina Faso, Kolombiya ve Etiyopya'da ağaç ekme projelerine harcadığını açıkladı. Ayrıca 220.000 Euro da potansiyel para akışı sorunlarına karşı yardımcı olması amacıyla önlem olarak kurulan tasarruf hesabına aktarıldı.
Ecosia aracılığı ile 2019 yılında yapılan arama miktarı, 2017 ve 2018 yıllarına göre muazzam bir artış yaşadı. Mayıs ve Temmuz ayları arasında aramalar 2018 yılına göre %229,06 ve %241,92 oranlarında artış gösterdi. Aramalardaki bu artış, daha fazla kişinin reklam görmesi ve dolayısıyla da firmanın gelirinin daha fazla artması ve daha fazla ağaç dikilebilmesi anlamına geliyor. Ayrıca firma, geçtiğimiz ay, hizmeti daha çekici hale getirmek için Ecosia Travel'ı yayımladı.
Eğer Ecosia'yı ilk defa şu anda duyuyorsanız ve daha fazla bilgi edinmek istiyorsanız, bilgi sayfasını (İngilizce) kontrol edebilir ve şeffaf finansal raporları ile gizlilik poliçelerine bağlantıları da bu sayfada bulabilirsiniz. Ayrıca firma, varsayılan tarayıcı arama motorunuzu kolaylıkla Ecosia ile değiştirmeniz için internet tarayıcısı uzantıları da geliştiriyor ve hem Android hem de iOS için kullanışlı bir mobil internet tarayıcısı sunuyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın