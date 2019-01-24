Edge Güvenilmeyen Haber Kaynaklarını Bildirecek
Microsoft Edge'e gelen yeni güncelleme, kullancıların haber kaynaklarını güvenilirliklerine göre sınıflandıracak
- Doğan Kürşat Aktaş
Microsoft, görünüşe göre tarayıcısı Microsoft Edge'in mobil versiyonuna yayınladığı yeni güncelleme ile kullanıcılarının internetten doğru haberleri aldığından emin olmak istiyor.
Microsoft Edge Mobile, aldığı yeni güncelleme ile doğruluğu ve güvenilirlik standartları düşük olan haber kaynaklarını bir etiket ile işaretleyerek bu haber kaynaklarını ziyaret eden kullanıcıları uyaracak.
Özellik, bir üçüncü parti veri doğrulama platformu olan NewsGuard tarafından geliştirildi. Söz konusu "yalan haber filtresi", güncelleme tamamlandıktan sonra varsayılan olarak kapalı durumda geliyor ancak haber kaynaklarınız hakkında NewsGuard'ın raporlarını da göze almak istiyorsanız, özelliği tarayıcının ayarlarından aktif hale getirebiliyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra güvenilir olmayan bir haber kaynağını ziyaret ettiğinizde tarayıcı adres çubuğunda kırmızı bir sembol görüntüleyerek sitenin güvenilir bir haber kaynağı olmadığını belirtiyor ve ikona dokunduğunuzda sitenin "güvenilirlik etiketi"ni inceleyebiliyorsunuz.
Güvenilirlik etiketi, sitenin yanlış bilgileri paylaşıp paylaşmadığını, kanıları ve gerçekleri birbirinden ayırıp ayırmadığını, düzenli olarak düzeltmeler ve gelişmelere dair güncellemeleri paylaşıp paylaşmadığını ve reklam olarak öne çıkarılan içeriklerin kullanıcılara belirtilip belirtilmediğini ve yanıltıcı manşetler kullanılıp kullanılmadığını göze alan ve bu faktörleri sağlamayan siteleri işaretleyen bir değerlendirme yöntemi olarak öne çıkıyor.
İlginç bir durum ise İngiliz gazetesi olan Daily Mail'in internet sitesi olan MailOnline'ın bu kriterlere göre problemli bir haber kaynağı olarak nitelenmesi. Mail Online'a ait bir temsilci bu konuda Guardian'a yaptığı açıklamada etiketin kaldırılacağını belirtti:
"NewsGuard, farkına yeni vardığımız bir start-up. Onlarla bu şaşırtıcı nitelikte yanlış sınıflandırma hakkında konuşuyor ve bu hatadan en yakın zamanda dönmelerini bekliyoruz."
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