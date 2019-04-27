Edge'in macOS Sürümü Yakında Gelebilir

Yeni bir keşif, Chromium tabanlı Edge'in, macOS kullanıcılarına beklediğimizden de çabuk gelebileceğini gösteriyor!

Edge'in macOS Sürümü Yakında Gelebilir

Microsoft, Chromium tabanlı Edge'i Windows dışındaki platformlara da getireceğini daha önce söylemişti. Yeni bulgular, tarayıcının macOS'a yakında geleceğini söylüyor.

Almanca web sitesi Windows United, Edge'in Windows Server 2016'da denerken işletim sisteminin desteklenmediğine, yalnızca Windows 10 sürüm 1709 ve sonrasının, macOS 10.12 ve sonrasının desteklendiğine dair bir mesaj aldı.

Paylaşılan ekran görüntüsü gerçek ise Mac desteğinin yakın olduğu söylenebilir. Görüntüden macOS Sierra ve sonrasının destekleneceği anlaşılıyor.

Windows United, gösterilen mesajda Windows 7 veya 8'in adının geçmediğini, bunun macOS sürümünün daha önce geleceğinin işareti olabileceğini ileri sürüyor. Ancak bu tür bir uyarıdan bu sonuca varmanın ne kadar yerinde olacağı tartışılabilir.

Mayıs'ta yapılacak olan Microsoft Build'de Edge'in macOS sürümüyle tanışma fırsatımız olabilir. Etkinlik, Microsoft'un yeni web tarayıcısının ne kadar "açık" olduğunu göstermesi için iyi bir fırsat.

Chromium tabanlı Edge hakkında olup bitenlerden uzak kaldıysanız, direkt olarak bu yazımıza göz atabilir ve yeni Edge'i indirip deneyebilirsiniz.

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