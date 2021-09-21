iPhone 13, iPhone 12'ye Karşı: Ne Kadar Farklılar; Yükseltmeye Değer mi?

iPhone 13'ün tanıtılmasının üzerinden yaklaşık 2 hafta geçti. Apple'ın yeni iPhone modeli, sunduğu yeniliklerle kimine göre çok iyi bir yükseltme oldu, kimine göreyse iPhone 12'den çok az farkı var.
Peki ama iPhone 13, iPhone 12'den ne kadar farklı? iPhone 12 sahibi olan bir kişi, iPhone 13'e geçmeli mi? Bu yazımızda, iPhone 13'ün temel özellklerini iPhone 12 ile karşılaştırıyoruz. Sonuçta da, iPhone 12 ve iPhone 13'ün ne kadar farklı olduğuna birlikte karar vermeye çalışacağız...
İlk olarak tasarımla başlayalım...
iPhone 13 vs iPhone 12: Tasarım
iPhone 12 ile birlikte, 2016'nın orijinal iPhone SE'sinden bu yana ilk kez keskin kenarlar görmüştük. Bu tasarıma sadece geçen yıl geçildiği düşünüldüğünde, iPhone 13'ün iPhone 12'ye çok benzer bir görünüme sahip olması kimse için sürpriz değil. Hatta muhtemelen birkaç yıl boyunca, tamamen yeni bir iPhone tasarımı görmeyeceğiz.
iPhone 12 ve 13'ün boyutları da benzer görünse de, arada küçük bir fark var. iPhone 12 146,7 x 71,5 x 7,4 mm ölçülerindeyken, iPhone 13 146.7 x 71,5 x 7,65 mm boyutlarında geliyor; yani biraz daha kalın. Ayrıca iPhone 13, 164 gramlık iPhone 12'den 10 gram daha ağır.
Her iki telefon da alüminyum çerçevelere ve cam yüzeylere sahip ancak renkler biraz farklı. iPhone 13, Pembe, Mavi, Gece Yarısı, Yıldız Işığı ve Kırmızı renklerinde gelirken, iPhone 12'yi Siyah, Beyaz, Kırmızı, Yeşil, Mavi ve Mor renklere sahipti.
Bu yeni renkler dışında en göze çarpan fark, çapraz olarak yönlendirilmiş çift kamera modülüne geçiş yapılmış olması. iPhone 12'de alt alta yerleşen iki kamera lensi, iPhone 13'te çapraz olarak konumlandırılmış.
Her iki telefon da Apple'ın nano-kristal seramik kalkan ekran teknolojisini paylaşıyor; bu da her iki telefonun ekranının önceki modellerden dört kat daha güçlü olduğunu gösteriyor.
Her iki telefonda da IP68 sertifikası var. Başka bir deyişle her iki telefon da, 30 dakikaya kadar 6 metre suda kalabiliyor.
Touch ID'nin geri döneceği beklentileri ne yazık ki iPhone 13'te de gerçekleşmedi. iPhone 12'de olduğu gibi, iPhone 13'te de Face ID ile yaşamak zorundasınız. Yine de en azından iPhone 13'te çentik yüzde 20 oranında küçültülmüş, bu nedenle daha fazla ekran alanımız var.
iPhone 13 vs iPhone 12: Ekran
İki telefon da, aynı 1.170 x 2.532 çözünürlüğe sahip, 6.1 inç büyüklüğündeki Süper Retina XDR OLED ekranı paylaşıyorlar. Görünüşe göre buradaki temel fark, iPhone 13'ün geçen yılki iPhone 12 Pro'da olduğu gibi 800 nitlik bir zirve parlaklığa ulaşabilmesi ve onu iPhone 12'nin 600 nit'inden yüzde 28 daha parlak hale getirebilmesi. Her ikisi de HDR koşullarında 1.200 nit'e ulaşabiliyor.
Apple ayrıca iPhone 13 ekranının eskisinden daha verimli olduğunu iddia ediyor. Yine de iPhone 13, iPhone 12 gibi 60Hz'de takılı kaldığı için hala yüksek bir yenileme hızına sahip değil. Bu, geçen yılın aksine, 2021'in sonlarında Pro'yu tercih etmek için çok iyi bir neden olabilir.
Sonuç olarak, ekran cephesinde değişen pek bir şey yok. Tabii ki daha küçük olan ve ekrandan daha az yer çalan çentiği saymazsak...
iPhone 13 vs iPhone 12: Kamera
Bu telefonların her ikisi de, biri geniş, biri ultra geniş olmak üzere çift 12 MP kamera içeriyor. Ancak iPhone 13 sistemi - en azından kağıt üzerinde - önemli ölçüde geliştirildi. 12MP geniş açı sensörü, öncekinden yüzde 47 daha fazla ışık emilimine sahip ve iPhone 12'nin 1.4µm'sine kıyasla kalın 1,7µm pikselleri yakalayabiliyor.
Ayrıca, geçen yılki iPhone 12 Pro Max'te çekimleri son derece istikrarlı hale getiren, etkileyici bir eklenti olan sensör kaydırmalı sabitleme sistemi de iPhone 13'te kendine yer bulmuş. Düşük ışıkta çekimlerin iPhone 13'te, iPhone 12'ye göre biraz daha iyi olmasını bekliyoruz.
iPhone 13'ün ultra geniş açı sensörü, iPhone 12 muadili ile karşılaştırıldığında daha geniş bir f/1.8 diyafram açıklığı ile geliyor. Bu, yine düşük ışık koşullarında gelişme vaat ediyor.
iPhone 13, video çekerken 'Sinematik Mod' ismi verilen (odak noktasını akıllıca seçip değiştirebilen) bir moda sahip.
iPhone 13 vs iPhone 12: Teknik Özellikler ve Performans
Yeni bir yıl, yeni bir Apple A serisi işlemci daha... iPhone 13, iPhone 12'nin A14 Bionic'inden yeni A15 Bionic'e geçiş yapıyor. İkisi de 5nm'lik yongalar, ancak Apple'a göre A15 önemli bir performans artışı sağlıyor. Apple'a göre iPhone 13, önde gelen rakiplerinden yüzde 50 daha hızlı 6 çekirdekli bir CPU'ya (önde gelen rakipler derken Apple'ın ne demek istediği açık değil) ve yine aynı rakiplerinden yüzde 30 daha hızlı 4 çekirdekli bir GPU'ya sahip.
Neural Engine, A14 Bionic'in saniyede 11 trilyon işlemine kıyasla saniyede 15.8 trilyon işlem yapabiliyor.
Apple ayrıca, iPhone 13'ün iPhone 12'ye oranla daha fazla 5G bandını desteklediğini iddia ediyor.
Apple'ın bir süredir modası geçmiş olduğu aşikar olan 64GB depolama seçeneğini nihayet ortadan kaldırdığını da hatırlatmakta yarar var. iPhone 13, 128GB, 256GB veya 512GB depolama seçenekleri ile geliyor. iPhone 12 ise, 64GB ile başlıyordu ve 256GB'a ulaşabiliyordu.
iPhone 13 vs iPhone 12: Pil
iPhone 12'nin 2.815 mAh pili, selefinden daha küçüktü. Neyse ki, iPhone 13 daha büyük bir pile sahip. Apple henüz ne kadar büyük olduğunu doğrulamadı, ancak 3.095 mAh pil olduğuna dair söylentiler var.
Boyutu ne olursa olsun, Apple iPhone 13'ün pil ömrü için cesur iddialarda bulunuyor. Buna göre iPhone 12'ye kıyasla iPhone 13, tek bir şarjla 2,5 saat daha fazlasını sunacak.
MagSafe, iPhone 12'de olduğu gibi iPhone 13'te de karşımıza çıkıyor; ancak kablosuz şarj hızı 15W'da kalıyor. Apple, yeni iPhone'unda da sürpriz yapmayarak kutuya şarj cihazı ve kulaklık eklemiyor.
iPhone 13 vs iPhone 12: Sonuç
Kesin bir kanıya varabilmek için tabii ki iPhone 13 ile biraz zaman geçirmemiz gerekecek, ancak telefon pek çok açıdan iPhone 12'ye göre büyük yenilikler sunmuyor. Özellikle ortak tasarım nedeniyle selefi kadar büyük bir etki yaratması pek mümkün değil. Yine de gelişmiş bir kamera sistemi, küçülen çentik, daha yüksek performans ve önemli ölçüde daha uzun pil ömrü dikkat çekici gelişmeler olarak değerlendirilebilir. Buna daha yüksek depolama kapasiteleri de eklenebilir.
Kısacası Apple, iPhone 13'e iPhone 12S ismini verse de, bize göre bu isim çok fazla sırıtmazdı. Sonuçta bir iPhone 12 kullanıcısının, telefonu ile en azından bir yıl daha rahat edebileceğinden eminiz. Eğer iPhone 11'den geçiş yapacaksanız, iPhone 13 iyi bir seçim olacaktır. Ama iPhone 12 sahibiyseniz, 1 yıl daha beklemeyi seçebilirsiniz ve bu seçiminiz hiç de mantıksız olmaz...
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