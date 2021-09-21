iPhone 13, iPhone 12'ye Karşı: Ne Kadar Farklılar; Yükseltmeye Değer mi?

iPhone 13, iPhone 12'den ne kadar farklı? iPhone 12 sahipleri için iPhone 13'e geçmek mantıklı mı? Bu yazımızda, iPhone 12 ve iPhone 13'ü karşılaştırıyoruz ve tüm bu soruların cevaplarını veriyoruz...

iPhone 13, iPhone 12'ye Karşı!

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