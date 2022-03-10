Efsane Kasa Tulpar T7 V25.1.2. Yenilendi! Hediyesi de Var!

Monster Notebook, alüminyum kasası, Steelseries klavyesi, güçlü soğutma sistemi ve 300Hz olarak güncellenen ekran tazeleme hızı ile yeniden satışa çıktı. 17.3 inç ekran genişliği, 3 MS tepkime süresi ve %100 sRGB ekranı ile kullanıcıları son derece dinamik ve akıcı bir görsel ziyafet sunan Tulpar T7 V25.1.2, Intel 11. nesil Tiger Lake işlemci ve NVIDIA GeForce RTX 3060 ekran kartı sayesinde üstün performansı ve mobiliteyi bir arada kullanıcılara sunuyor.
Şık ve sağlam alüminyum kasaya sahip Tulpar T7 V25.1.2, DUO Fan sistemi sayesinde en yüksek performansta dahi maksimum soğutma sağlıyor. Yenilenen Tulpar T7, sınırlı bir süre için çok avantajlı tekliflere sahip durumda.
Pusat One Shot Pro Wireless Mouse Hediye
Stoklarla sınırlı kampanya kapsamında, Monster Notebook mağazalarından ve web sitesinden Tulpar T7 V25.1.2 model dizüstü bilgisayar alan kullanıcılar, 1000-16000 DPI seçeneği ile oyunculara en üst seviye hakimiyet kazandıran Pusat One Shot Pro kablosuz mouse'a anında sahip oluyor.
Pusat One Shot Pro kablosuz mouse, özelleştirilebilir 8 farklı tuşuyla ve anında değiştirilebilen DPI ayarıyla espor oyuncularının ihtiyaç duyduğu hıza ve üstün ergonomik niteliklere sahip. Güncel fiyatı 629 TL olan Pusat One Shot Pro Wireless Mouse, kablosuz şarj özelliği, mükemmel kavrama hissi sağlayan kauçuk gövde yapısı ve clutch tuşu sayesinde oyun tutkunlarına eşsiz bir konfor sağlıyor.
Mouse hediyesinin yanında 1 Terabayt SSD'ye yükseltme fırsatı da ücretsiz!
Tulpar T7 V25.1.2. model dizüstü bilgisayarı satın alan kullanıcılar, halihazırda devam eden ücretsiz SSD yükseltme kampanyasından da eş zamanlı olarak yararlanabiliyor. Monster Notebook, Tulpar serisinden seçili ürünleri kapsayan bu kampanyada kullanıcılarına 1.100 TL değerindeki 1 Terabayt SSD'ye kadar yükseltme fırsatını ücretsiz sunuyor.
One Shot Pro kampanyası halkında detaylı bilgi almak veya Abra A5 V18.2, Abra A7 V11.5, Tulpar T7 V22.2 model dizüstü bilgisayarları kapsayan diğer kampanyalar hakkında bilgi almak için hafta içi her gün 09.00-21.00 saatleri arasında Monster Notebook Dijital Mağazası'nı ziyaret edebilirsiniz.
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