Efsanevi film Constantine'in devamı geliyor! Keanu Reeves olacak mı?

2005 yapımı Constantine filminin devam filmi Peter Stormare tarafından duyuruldu. Hellblazer isimli çizgi roman serisinden uyarlanan filmin ikincisinde Keanu Reeves'in olup olmayacağı ise merak konusu...

Efsanevi film Constantine'in devamı geliyor! Keanu Reeves olacak mı?

Constantine filminin hayranlarını yıllardır yeni bir filmin çıkıp çıkmayacağı merak ediyordu. Constantine'in ilk filmi bildiğiniz gibi 2005 yılında yayınlanmıştı. Constantine filminin devam filmi Peter Stormare tarafından açıklandı.

CONSTANTINE DEVAM FİLMİ GELİYOR

Günümüzde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Constantine'in yıldız isminden bir açıklama geldi. Filmde Lucifer'a hayat veren Peter Stormare, devam filminin şu anda geliştirilme aşamasında olduğunu duyurdu.

Stormare, Constantine karakterinin bir fotoğrafını Instagram'da yayınladı. Görüntünün altında "Constantine'de Peter Stormare film tarihindeki en iyi Şeytan versiyonlarından birini oynuyor" yazan bir başlık vardı. Ancak açıklamada filmin geliştiriliyor olmasının dışında hiçbir detaya yer verilmedi.

Yapımcı Akiva Goldsman daha önce bir Comic-Con @ Home panelinde, 2005 filminin devamında Konstantin'in İsa ile hapishanede buluşmasının yer alacağını paylaşmıştı.

KEANU REEVES DEVAM FİLMİNDE OLACAK MI?

Keanu Reeves, geçtiğimiz mayıs ayında bir açıklama yaparak devam filmine yeşil ışık yakmıştı. Keanu Reeves, yaptığı açıklamada 'Her zaman John Constantine'i yeniden oynamak istedim. O dünyayı ve o karakteri seviyorum.' ifadesini kullanmıştı.

CONSTANTINE KONUSU NEDİR?

Angela Dodson, ikiz kız kardeşi Isabel'in ölümünün bir intihar olmadığını kanıtlayabilmek için özel dedektif John Constantine'den yardım ister. Ölen kadın dindar bir Katoliktir ve Angela, onun kendi canına kıymış olmasına ihtimal vermemektedir. John, şeytan avlayıp, onları ait oldukları yere gönderen, mistik güçler konusunda belirli bir ün sahibi bir kişidir. John, vaktiyle intihara teşebbüs ederek cehenneme gitmiştir. Sonra dünyaya yeniden gelerek iyi şeyler yapmak sureti ile yeniden Cennete gidebilmeyi umut etmektedir. Isabel'in ölümü vakasına baktığında John, şeytanların, insan dünyasına girmeye çalıştıklarını fark eder ve John'un onlara karşı açtığı savaş, kendisini direkt olarak İblis ile bir çelişkiye yönlendirir.

CONSTANTINE OYUNCU KADROSU

Filmin yönetmenliğini Francis Lawrence üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou, Shia LaBeouf, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Peter Stormare, Tilda Swinton ve Francis Guinan gibi isimler bulunuyordu.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Türkiye Rusya maçı hangi kanalda, saat kaçta? Milli maç için geri sayım
A101 19 Kasım 2020 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Piranha tablet sürprizi
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
"Anadolu Ödülleri" sahiplerini buldu
Günün En çok Okunanları
MediaTek'in HyperEngine Oyun Teknolojili G Series Ürün Ailesi ve Türkiye'de
M1 İşlemcili MacBook Air, Performansıyla MacBook Pro'yu Ezdi Geçti
KVKK'da Natro için veri ihlali bildirimi
Evrendeki Kayıp Madde, 20 Yıllık Veriler Arasında Bulundu
Efsanevi film Constantine'in devamı geliyor! Keanu Reeves olacak mı?

 

 