Efsanevi film Constantine'in devamı geliyor! Keanu Reeves olacak mı?

Constantine filminin hayranlarını yıllardır yeni bir filmin çıkıp çıkmayacağı merak ediyordu. Constantine'in ilk filmi bildiğiniz gibi 2005 yılında yayınlanmıştı. Constantine filminin devam filmi Peter Stormare tarafından açıklandı.
CONSTANTINE DEVAM FİLMİ GELİYOR
Günümüzde büyük bir hayran kitlesine sahip olan Constantine'in yıldız isminden bir açıklama geldi. Filmde Lucifer'a hayat veren Peter Stormare, devam filminin şu anda geliştirilme aşamasında olduğunu duyurdu.
Stormare, Constantine karakterinin bir fotoğrafını Instagram'da yayınladı. Görüntünün altında "Constantine'de Peter Stormare film tarihindeki en iyi Şeytan versiyonlarından birini oynuyor" yazan bir başlık vardı. Ancak açıklamada filmin geliştiriliyor olmasının dışında hiçbir detaya yer verilmedi.
Yapımcı Akiva Goldsman daha önce bir Comic-Con @ Home panelinde, 2005 filminin devamında Konstantin'in İsa ile hapishanede buluşmasının yer alacağını paylaşmıştı.
KEANU REEVES DEVAM FİLMİNDE OLACAK MI?
Keanu Reeves, geçtiğimiz mayıs ayında bir açıklama yaparak devam filmine yeşil ışık yakmıştı. Keanu Reeves, yaptığı açıklamada 'Her zaman John Constantine'i yeniden oynamak istedim. O dünyayı ve o karakteri seviyorum.' ifadesini kullanmıştı.
CONSTANTINE KONUSU NEDİR?
Angela Dodson, ikiz kız kardeşi Isabel'in ölümünün bir intihar olmadığını kanıtlayabilmek için özel dedektif John Constantine'den yardım ister. Ölen kadın dindar bir Katoliktir ve Angela, onun kendi canına kıymış olmasına ihtimal vermemektedir. John, şeytan avlayıp, onları ait oldukları yere gönderen, mistik güçler konusunda belirli bir ün sahibi bir kişidir. John, vaktiyle intihara teşebbüs ederek cehenneme gitmiştir. Sonra dünyaya yeniden gelerek iyi şeyler yapmak sureti ile yeniden Cennete gidebilmeyi umut etmektedir. Isabel'in ölümü vakasına baktığında John, şeytanların, insan dünyasına girmeye çalıştıklarını fark eder ve John'un onlara karşı açtığı savaş, kendisini direkt olarak İblis ile bir çelişkiye yönlendirir.
CONSTANTINE OYUNCU KADROSU
Filmin yönetmenliğini Francis Lawrence üstleniyor. Oyuncu kadrosunda ise Keanu Reeves, Rachel Weisz, Djimon Hounsou, Shia LaBeouf, Max Baker, Pruitt Taylor Vince, Peter Stormare, Tilda Swinton ve Francis Guinan gibi isimler bulunuyordu.
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