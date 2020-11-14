Efsanevi film Constantine'in devamı geliyor! Keanu Reeves olacak mı?

2005 yapımı Constantine filminin devam filmi Peter Stormare tarafından duyuruldu. Hellblazer isimli çizgi roman serisinden uyarlanan filmin ikincisinde Keanu Reeves'in olup olmayacağı ise merak konusu...