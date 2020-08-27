Keanu Reeves'ten şaşırtan itiraf! Reeves'ten Wolverine olur mu?

The Matrix serisinin Neo'su olarak tanınan ve kariyerinde zirve yapan Keanu Reeves ilginç bir itirafta bulundu. Kanadalı aktör Reeves, Wolverine karakterinin hep canlandırmak istediğini ancak bunu henüz gerçekleştiremediğini söyledi...

Keanu Reeves'ten şaşırtan itiraf: "Hep Wolverine'i canlandırmak istedim"

Son yılların sevilen en popüler oyuncularından Keanu Reeves geçtiğimiz günlerde Andy Cohen'in SiriusXM programına konuk olan bir itirafta bulundu. The Matrix serisinin Neo'su olarak ünlenen Keanu Reeves, hep Marvel'ın sevilen çizgi roman karakterlerinden Wolverine'i canlandırmak istediğini açıkladı.

KEANU REEVES'İN İSTEYİP GERÇEKLEŞTİREMEDİĞİ TEK ROL "WOLVERINE"

Reeves, şu ana kadar canlandırmak isteyip de bunu henüz gerçekleştiremediği tek bir rolün olduğunu söyledi. Reeves, Frank Miller'ın yaratıcısı olduğu orijinal Marvel çizgi romanlarındaki X-Men mutantını canlandırmayı çok istediğini belirtti.

Contact Music'in haberine göre Pazartesi Sirius XM'de katıldığı programda konuşan ünlü oyuncu, "Hep Wolverine'i canlandırmak istedim. Artık bununla barışığım. Frank Miller'ın Wolverine'i tabii ki" diye konuştu.

"ARTIK ÇOK GEÇ"

Bill & Ted Face the Music'te başrolü paylaştığı Alex Winter'ın "Henüz çok geç değil. Keanu'un Wolverine'i canlandırması için henüz çok geç değil." demesi üzerine "Artık çok geç" demekle yetindi.

KEANU REEVES'İN OYNADIĞI JOHN WİCK 4 NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

Normalde 21 Mayıs 2021'de vizyona girmesi beklenen film için yapımcı şirket, John Wick 4'ün vizyon tarihini 27 Mayıs 2022 olarak güncelledi.

Serinin ilk üç John Wick filmini yöneten Chad Stahelski, daha önce dördüncü filmin suyun altında geçme ihtimali olduğunun sinyallerini vermişti. Stahelski, senaryo üzerinde çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

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