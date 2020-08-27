Keanu Reeves'ten şaşırtan itiraf! Reeves'ten Wolverine olur mu?

The Matrix serisinin Neo'su olarak tanınan ve kariyerinde zirve yapan Keanu Reeves ilginç bir itirafta bulundu. Kanadalı aktör Reeves, Wolverine karakterinin hep canlandırmak istediğini ancak bunu henüz gerçekleştiremediğini söyledi...