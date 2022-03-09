Bridgerton'ın 2. Sezonunda Yer Alacak Şarkıların Listesi Yayınlandı

Netflix'in popüler drama dizisi Bridgerton'ın ikinci sezonunun yayınlanmasından hemen önce, dizinin orkestra cover'ları olarak sunacağı şarkıların listesi açıklandı.
Bridgerton'ın ilk sezonunun en çok dikkat çeken özelliklerinden biri, çağdaş popüler müziğin orkestral cover'ları ile daha geleneksel bir müziğin karışımıydı. Parçalar arasında Ariana Grande'den Thank U, Next, Maroon 5'dan Girls Like You, Shawn Mendes'den In My Blood ve Billie Eilish'den Bad Guy, büyük ölçüde gösterinin birçok balo salonu sahnesinde yer aldı. Cover'lar İtalyan aranjör Duomo ve Vitamin String Quartet tarafından uyarlandı.
Şimdi, dizinin ikinci sezonunun ayın sonunda gelmesiyle birlikte, Chris Van Dusen yeni seride hangi parçaların yer alacağını açıkladı. İlk sezon büyük ölçüde çağdaş pop şarkıları kullanılırken, ikinci sezon için durum biraz farklı olacak gibi gözüküyor.
Bu yeni sezon için oldukça şaşırtıcı seçenekler ve daha geniş bir aranjör karışımı bulunuyor. Seçimleri hakkında konuşan Van Dusen, resmi Netflix bloguna şunları söyledi: "Bu şarkıların hepsini çok özel nedenlerle seçtim. Her biri kendi özel tarzında inanılmaz derecede güçlü ve derinden duygusal. Her zaman herhangi bir sahne için birçok farklı şarkı denerim. Kullanmak için mükemmel olanı bulmadan önce. Bu sezon, müzik listemiz için bundan daha fazla heyecan duyamazdım."
Bridgerton 2. Sezon'da yer alan şarkıların listesi ise şu şekilde:
- Nirvana - Stay Away (Vitamin String Quartet)
- Madonna - Material Girl (Kris Bowers)
- Rihanna - Diamonds (Hannah V & Joe Rodwell)
- Robyn - Dancing On My Own (Vitamin String Quartet)
- Alanis Morissette - You Oughta Know (Duomo)
- Kabhi Khushi Kabhie Gham (Kris Bowers)
- Harry Styles - Sign Of The Times (Steve Horner)
- Pink - What About Us (Duomo)
- Calvin Harris & Disciples - How Deep Is Your Love (Kiris)
- Miley Cyrus - Wrecking Ball (Midnight String Quartet)
Bridgerton, Julia Quinn'in çok satan roman serisini temel alıyor ve Bridgerton kardeşlerin (Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory ve Hyacinth), Naiplik (Regency) döneminde Londra'da aşk ve gaddarca dedikodu yapan bir toplumun onayını alma arayışlarını takip ediyor.
Kardeşlerin ve diğerlerinin hayatları ve aşkları, herkesin sırlarını öğrenmeyi kendine görev edinen Lady Whistledown olarak bilinen bir skandal haber bülteni köşe yazarı tarafından kaydediliyor.
Dizinin ilk sezonu büyük ölçüde Daphne Bridgerton'ı ve Hastings Dükü Simon Basset ile olan flörtünün iniş çıkışlarını takip etti. Ancak ikinci sezonun odağı, Anthony ve onun aşk arayışı üzerine olacak...
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