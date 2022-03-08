Rus Tanklarının Üzerindeki Z Harfi Ne Anlama Geliyor? Yayılıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, tank ve askeri araçların üzerindeki Z harfi de herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki ama nedir bu Z harfinin sırrı? Askeri araçları aşıp Rusların günlük hayatına kadar nasıl girdi?

Rus tanklarındaki Z'nin gizemi

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Saint Benoît Lisesi 8. Uluslararası Dijital Bahar Konferansı
Adı: Aylin ilk kez sahneye uyarlanıyor
A101'de 20 Ocak'ta teknolojik ürünler olacak! İşte kampanya broşürü
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi

Günün En çok Okunanları
Tesla CEO'su Elon Musk'tan Şaşırtan Petrol Ve Gaz Çıkışı
Temiz Enerji Kullanımı Hızla Artıyor ana Fosil Yakıtları Geçmesi Hala Zor!
Philips, Gaming Portföyüne Rekabet Getiriyor
Bitdefender'a Ödül Yağmuru
Volvo, Elektrikli Otomobilleri Kablosuz Şarjı Etmek İçin Testlere Başlıyor!

 

 