Rus Tanklarının Üzerindeki Z Harfi Ne Anlama Geliyor? Yayılıyor

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali devam ederken, tank ve askeri araçların üzerindeki Z harfi de herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Peki ama nedir bu Z harfinin sırrı? Askeri araçları aşıp Rusların günlük hayatına kadar nasıl girdi?