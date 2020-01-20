Eğer Çok Zenginseniz, Bu Klavye Sizin İçin!

Eğer paranızı harcamak için gerçekten farklı bir oyun klavyesi istiyorsanız, artık özel bir seçeneğiniz bulunuyor. Adata'nın CES 2020'de gösterdiği klavye tamamen altından yapılma ve temel olarak üreticinin XPG Summoner oyun klavyesinin altın bir sürümü. Adata Golden Summoner'ın temel farkı, 24-karat altın kaplama olması. Altının altında da alüminyum bulunuyor ve klavyenin gerçekten ağır olduğu rahatlıkla söylenebilir.
Klavye, tahmin edilebileceği gibi oldukça soğuk ve bu yüzden, en azından tuşlar ısınana kadar, en rahat klavye olmadığı söylenebilir. Ayrıca tuşların üzerindeki harf ve rakamların da rahat gözükmediklerini belirtmek gerekiyor.
Tabii ki bu klavyenin amacının kullanım olmadığı da rahatlıkla söylenebilir. Teknoloji dünyası uzun zamandır etkileyici, altın kaplama "gösteriş ürünleri" yapmaya alışkın ancak bu ürünler genellikle telefonlar oluyor ve klavye, bu alanda yeni bir ürün.
Ancak görünene göre bu klavye Adata'nın fikri değildi ve zengin bir müşteriden özel istek olarak geldi. Bu klavyelerden birini üreten firma da, altı tane daha üretebileceğine karar verdi. Ayrıca altın kaplama tuşlar ve kasanın yan sıra aynı altın renk ile eşleşen bir de bilek desteği sunulmakta.
Cihaz, orijinal XPG Summoner klavye ile aynı Cherry MX anahtarları kullanıyor. Ancak Adata, bu donanımın yapımında kullanılan malzemeler dışında bilgi vermiş değil.
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