Eğer RAM Alacaksanız Elinizi Çabuk Tutun; RAM Fiyatları Artacak!

DDR5'lerin gelmesi beklenirken, piyasadaki RAM fiyatlarının 2021 yılında önemli bir oranda artacağı tahmin ediliyor.

  • Ercan Uğurlu
Açıklanan Rapora Göre RAM Fiyatları Yükselecek

DRAM modüllerine olan talep arzı geçmiş durumda ve bu da fiyatların artmasına sebep olacak gibi görünüyor. Ancak işin ilginç olan yanı ise, bahsi geçen DRAM modüllerinin eski tip olması. Fiyatları katlanacağı söylenen DRAM, DDR3'ten başkası değil.

Evet, doğru okudunuz. DDR4'lerin 7 yıldır piyasada olmasına ve hatta yakın zamanda DDR5'lerin piyasaya çıkacak olmasına rağmen ilginç şekilde DDR3'lere büyük rağbet var. Hatta öyle ki, bu talep, şu an arzı geçmiş durumda ve bunun neticesinde de 2021 yılı içinde DDR3 RAM fiyatlarında yaklaşık yüzde 50 oranında bir artış bekleniyor.

DDR4 artık PC'ler için ana seçenek olsa da, ilk olarak 2007 yılında piyasaya sürülen DDR3 RAM'ler, özellikle IoT cihazlarında ve eski sunucularda hala yaygın olarak kullanılıyor. Bununla beraber SK Hynix ve Samsung gibi pek çok üretici de DDR5'e hazırlık yapıyor ve zaten halihazırda DDR4 üretimlerinde bulunuyorlar. Üretim bantlarındaki bu hareket, artık eski bir teknoloji olan DDR3 üretimini yavaşlatırken, şimdi bu RAM modüllerine olan ilginin artması, stok problemi yaratıyor.

Buna ilişkin olarak hazırlanan raporlara göre, DDR3 belleklerin fiyatının 2021'in ilk çeyreğinde yüzde 20 oranında, yıl bitmeden hemen önce ise yüzde 40 ve yüzde 50 oranında artmasına sebep olacağına işaret ediyor. Eğer DDR3 ihtiyacınız var ise, bu fiyat artışına hazırlıklı olmakta fayda var.

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