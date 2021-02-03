iPhone 13, iPad Pro Kadar Büyük Bir Depolama Alanı İle Gelebilir

iPhone kullanıcılarının senelerdir süren depolama alanı sıkıntısı, iPhone 13 ile sonlanacak gibi görünüyor. Hayır, Apple gelecek iPhone'larında artırılabilir hafızaya yine destek vermeyecek ancak depolama kapasitesinde farklılığa gidebilir.
Ortaya çıkan yeni bir söylentiye göre Apple, iPhone 13'te daha geniş bir depolama kapasitesi sunacak. Mevcut iPhone 12'lerde 512 GB'lık kapasite seçeneği varken, iPhone 13'te depolama alanı tam 1 TB olabilir.
Bu söylenti iPhone 13 Pro'nun (ve muhtemelen iPhone 13 Pro Max'in) 1 TB kapasitesinde depolama alanı ile test edildiğine işaret eden bir YouTube videosunda ortaya çıkmış durumda. Videoda bunun şimdilik bir prototip olduğu da ifade ediliyor.
Kuşkusuz iPhone 13 Pro, 1 TB kapasiteye sahip olursa özellikle iş alanı için iPhone tercih edenlere daha fazla anlam ifade edecektir. Özellikle fotoğrafçılık alanında iş yapanlar ve yüksek dosya boyutlarını telefonlarında muhafaza etmek durumunda olan kullanıcılar için oldukça yararlı olacağı kesin. Fakat bunun için Apple'dan şimdilik bir onay yok.
Eğer olur da iPhone 13 Pro 1 TB depolama kapasitesi ile gelirse, iPad Pro kadar depolama alanı sunuyor olacak. Elbette bunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekli. Apple, iPhone 13 serisini 2021'in sonlarında piyasaya sürmesi bekleniyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın