Popüler Tarayıcı Brave, Şimdi de Arama Motoruyla Karşımızda: Hemen Deneyin!

Artık popüler tarayıcı Brave'in arama motorunu deneyebilirsiniz. Brave, yeni arama motorunu hem tüm tarayıcılarında, hem de web üzerinde bir servis olarak beta sürümü düzeyinde hizmete açtı. Tahmin edebileceğiniz gibi, bu arama motoru güvenliği ve gizliliği ön planda tutarak çalışıyor. Etkinliğinizi takip etmiyor veya sonuçları iyileştirmek için "gizli" algoritmalar kullanmıyor.
Arama motoru beta evresinden sonra para ödeyerek reklamları kaldırma seçeneğine sahip olacak. Görsel aramaların ve diğer bazı özelliklerin Bing üzerinden geldiğini belirten yetkililer, site dizinin ise bağımsız olduğunu söylüyor. Bu, sorgularınızın Bing üzerinden izlenmeyeceği anlamına geliyor.
Arama motoru dünyasının yüzde 92'sini kaplayan Google'a karşı cesur bir girişim olarak ortaya çıkan Brave, kullanıcıların gizliliğini ön planda tutarak pazar payı elde etmeyi hedefliyor.
Brave arama motoruna (Beta) buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.
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