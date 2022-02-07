Elon Musk'ın Jeti, ElonJet Coin İsimli Yeni Bir Kripto Paraya İlham Oldu!

Elon Musk'ın jetinin nerede olduğunu takip eden hesabın ardındaki isim olan Jack Sweeney'e destek vermek isteyenler, ElonJet adlı yeni bir meme-coin oluşturuldu!