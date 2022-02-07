Elon Musk'ın Jeti, ElonJet Coin İsimli Yeni Bir Kripto Paraya İlham Oldu!

Elon Musk'ın kapatmaya çalıştığı ve başarısız olduğu, 19 yaşındaki bir genç tarafından geliştirilen tartışmalı jet takip projesini desteklemek için, geçtiğimiz hafta "ElonJet" adlı yeni bir kripto para birimi piyasaya sürüldü.
Musk'ın özel jetini takip eden bir Twitter sayfasını yöneten genç Jack Sweeney, daha önce milyarderin hesabı silmesi için verdiği 5.000 dolarlık teklifi reddetmişti. Bu teklife Sweeney, geçtiğimiz hafta 50.000 dolar veya bir Tesla Model 3 talebiyle karşılık verdi ve Musk da bu teklifi reddetti.
ElonJet coin'in arkasındakiler, Musk'ın kabul etmediği teklifi devam ettirerek Sweeney'ye bir Tesla satın almak istediklerini söylüyor. Twitter sayfasına göre, ElonJet coin'i 10 milyon dolarlık bir piyasa değerine ulaşırsa bu amaca da ulaşılacak. Coin'in CoinMarketCap.com'daki değerlendirilmemiş değeri Pazar öğleden sonra 3 milyon dolar civarındaydı.
ElonJet Coin hesabının Jack Sweeney ile hiçbir ilişkisi veya bağlantısı bulunmuyor ve iddiaya göre bu hesap Musk tarafından engellendi.
Business Insider ile görüşen Sweeney, "Bunun neye dönüştüğü oldukça komik" dedi ve ekledi: "Sözlerini tutacaklarına güveniyorum."
Meme-coin, internet şakalarıyla ilişkili kripto para birimleri olarak biliniyor. Elon Musk, başlangıçta iki mühendis arasında bir şaka olarak başlayan bir meme-coin olan Dogecoin'in bilinen hayranlarından biri. ElonJet coin de şimdi bunlara eklenmiş durumda.
ElonJet Coin web sitesinde, "ElonJet'in [Coin] arkasındaki konsept, Sweeney'nin jet izleme çabalarıyla birlikte 'meme coin' fenomeninin küresel popülaritesinden ilham aldı" deniliyor.
Jeti takip eden gencin Insider ile yaptığı görüşmede sıradaki planları hakkında kurduğu cümlelere bakılırsa, takip sistemini kapatmak için 50.000 dolarlık talebini artırmayı planlamıyor. Projesi viral hale geldiğinden, birden fazla kişinin hesabı yönetmesine yardım ettiğini söyledi.
Sweeney, "Umudumuz, tüm uçak verilerinin merkezi olmayan bir formatta mevcut olmasını sağlamaktır. Bu veriler, küresel olarak daha fazla insanın kullanımına açık olacağından, bu, karbon emisyonlarının ve maliyetlerin büyük ölçüde azalmasına yardımcı olacaktır" diyor...
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