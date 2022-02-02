Akıllı Telefonla COVID-19 Testi Yapmak Çok Yakında Mümkün Olabilir!

Bilim insanları, sadece bazı uygun fiyatlı laboratuvar ekipmanlarına ve akıllı telefonunuza ihtiyaç duyan bir COVID test yöntemi geliştirdiler ve ilk sonuçlar bunun PCR testleri kadar doğru sonuçlar verdiğini gösteriyor.
Kaliforniya Üniversitesi, Santa Barbara araştırmacıları tarafından geliştirilen ve JAMA Network Open dergisinde yayınlanan yeni bir makalede açıklanan sistem, 100 dolardan daha ucuz olan sıcak plaka gibi kolay ulaşılabilir ekipmanları kullanıyor. Her testin maliyeti yalnızca 7 ABD dolarına denk geliyor ve bu da PCR testlerine ulaşımı güvence altına almak için mücadele edenleri rahatlatabilecek bir gelişme.
Test yöntemi oldukça basit: Bilim insanları tarafından geliştirilen ücretsiz Bacticount uygulamasını indirdikten sonra arka kamera aşağı bakacak şekilde telefonunuzu sıcak plakanın üzerine koymanız gerekiyor. Tükürüğün sıcak plaka üzerindeki bir test kitine yerleştirilmesinden sonra, viral RNA'yı telefonunuzun kamerasında daha belirgin hale getirecek reaktif bir solüsyon damlatmak ve uygulamayı çalıştırmak gerekiyor. Çözelti viral malzeme ile bağlanıyor (çalışmada hem COVID hem de grip test edildi) ve parlak kırmızıya dönüyor. Uygulama, renk reaksiyonunun ne kadar hızlı gerçekleştiğine bağlı olarak tükürükteki viral yük miktarını tahmin ediyor.
Sistem çok ucuz ve kurulumu kolay görünüyor. Bu yüzden de düşük gelirli ve orta gelirli ülkelerde düşük maliyetli, düşük teknolojili, ancak son derece güvenilir ve ölçeklenebilir SARS-CoV-2 virüsü için dolaşımdaki varyantlara karşı dayanıklı test ihtiyacını karşılamaya yönelik projenin hedefi için mükemmel bir çözüm olabilir.
Ancak bu ilk çalışma bir Güney Kaliforniya bölgesinde 50 semptomatik ve asemptomatik hastadan oluşan çok küçük bir örneklem içerdiğinden, yöntemin hala bol miktarda incelemeye ihtiyacı var. Başka bir deyişle, özellikle uygulama yalnızca Samsung Galaxy S9 telefonlarındaki kameralarla çalışmak üzere kalibre edildiğinden, yakın zaman içerisinde Bacticount uyumlu kitleri sipariş etmeyi ve yakında kendi testlerinizi yapmayı beklemeyin.
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