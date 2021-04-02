Ekran Kartı Alacaklara Kötü Haber: Ekran Kartı Fiyatları "Uçuşa Geçiyor"

Yeni bir ekran kartı alacaksanız elinizi çabuk tutun. Ekran kartı fiyatları yükseliyor, yükselmeye de devam edecek gibi görünüyor. Ancak bu defa sebebi kur artışı değil...