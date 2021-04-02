Ekran Kartı Alacaklara Kötü Haber: Ekran Kartı Fiyatları "Uçuşa Geçiyor"

Ekran kartı piyasası son dönemde adeta alev alev. Yeni modellerin birbiri ardına piyasaya çıkması, ülkemizde yükselen döviz kuru nedeniyle fiyatların yükselmesi ve öte yandan kripto para madencilerinin ekran kartı stoklarını tüketmesi bir araya gibi konuların üst üste gelmesi gözleri ekran kartı pazarına çevirirken, şimdi bir haber de TSMC'den geldi.
Bilgilere göre TSMC, ekran kartlarının fiyatlarını artıracak bir hamlede bulunacak. Tayvanlı yarı iletken merkezi, 12 inç boyutunda silikon devre levhasının fiyatını yüzde 25 artırmayı planlıyor ve bunun anlamı da ek olarak 400 dolar demek.
Yalnızca ekran kartlarını etkilemeyecek, işlemci fiyatlarının yükselmesine de neden olacak olan bu fiyat artışı, NVIDIA'nın yanı sıra AMD ve Intel gibi işlemci üreten müşterilerin de fiyat zammı yapmasına neden olacak. Ekran kartı tarafında ise mevcut stok sorunları yüzünden halihazırda yükselen fiyatlar, bir sonraki modellerde artık daha ne kadar yükselir, şimdiden kestirmek güç. Bekleyip göreceğiz.
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