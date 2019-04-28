Ekranlar, Onlara Çok Zararlı!
Dünya Sağlık Örgütü, yaptığı açıklamayla, akıllı telefon, tablet ve TV gibi ekranlı cihazların özellikle bu yaş grubuna zarar verdiğini açıkladı!
- Ercan Uğurlu
Dünya Sağlık Örgütü, ebeveynleri, küçük çocukların akıllı telefon ve tablet kullanımına ilişkin uyardı. Hatta yaptığı açıklamada kapsamı da genişleten Dünya Sağlık Örgütü, 2 yaşın altındaki çocukların herhangi bir ekran karşısında bulunmasının, çeşitli yönlerde zararlı olduğunu söylüyor. Buna göre 2 yaşın altındaki çocuklar için televizyon dahil yasak olmalı.
Çocukların yeterince aktif kalmasına ve yeterince uyumasına bilhassa dikkat edilmesi gerektiğini söyleyen Dünya Sağlık Örgütü, akıllı telefon, tablet, televizyon gibi ekranların çocukların bu aktivitelerini engellediği görüşünde. Buna karşın Amerikan Pediatri Akademisi ise, benzer kuralın 18 ayın altındaki çocuklar için uygulanması gerektiği görüşünde. Buna göre DSÖ'nün tutumu daha katı.
Çocukların mümkün olduğunca sağlıklı olabilmelerinin, 2 yaşına kadar herhangi bir ekranla tanışmamasında, etkin şekilde aktif olmasına ve yeterince uyuyabilmelerine bağlayan DSÖ, bunun neticesinde çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini eksiksiz tamamlayabileceği görüşünde. 2 ila 5 yaşındaki çocuklar için ise, DSÖ'nün bu tip ekranlar karşısında geçirmesi gereken süreyse maksimum 1 saat.
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