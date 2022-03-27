Elektrik Hattını İnternet Hattı Haline Getiren Mercusys'in Yeni Ürünü: MP51

Mercusys, elektrik hattını interneti taşıyan bir hat haline getiren ve priz olan her yerde internet sağlayan powerline adaptörünü satışa sundu. MP510 model ürün, hem kablolu hem kablosuz bağlantı sağlıyor.

Elektrik Hattını İnternet Hattı Haline Getirin

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