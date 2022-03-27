Elektrik Hattını İnternet Hattı Haline Getiren Mercusys'in Yeni Ürünü: MP51

Son dönemde bütçe dostu ağ ürünleriyle dikkat çeken Mercusys, evlerde daha kaliteli internet bağlantısı için gereken ürünleri üretip kullanıcılara sunuyor. Birçok evin ortak internet sorunu olan evin her yerinde güçlü bir bağlantı için kullanılan çözümlerden biri olan powerline teknolojisine sahip ürünler de geliştiren Mercusys, MP510 model yeni powerline adaptör kitini satışa sundu.
Türkiye'de de giderek kullanımı artan powerline adaptörler, evlerdeki elektrik hattını aynı zamanda interneti de taşıyan bir hat haline getiriyor. Böylece ilave bir kablo çekmeden, bir yerleri kırıp delmeden hem kablolu hem kablosuz internet bağlantısı sağlıyor. Elektrik prizi olan evin her yerine internet taşınmış oluyor.
Bütçe dostu Mercusys'in MP510 model powerline adaptör, hem kablolu hem kablosuz bağlantı detseğine sahip. Adaptörlerde yer alan 1000 Mbps hıza sahip Ethernet girişine cihazlar kablo ile de bağlanabiliyor. Böylece aynı anda hem kablolu hem kablosuz bağlantı yapılabiliniyor.
Kolay kurulum, uygun fiyat
Mercusys MP510'un kurulumu son derece basit. İki adaptörden oluşan bir kit halinde satılan üründeki adaptörlerden ilki modeme bağlanıp bir elektirk prizine takılıyor. Adaptör ve modem üzerindeki WPS tuşlarına basılarak ağ adı ve şifresi eşleştiriliyor ve böylece birleşik bir ağ oluşturuluyor. İkinci adaptör ağa bağlanmak istenen ev içindeki herhangi bir prize takıldığında prizin olduğu bölgede internet ağına erişmek mümkün oluyor. İster 300 Mbps hıza sahip kablosuz (Wi-Fi) olarak, ister 1000 Mbps hızda kablolu olarak bağlantı yapılabiliyor.
Özellikle kiracılar için çok uygun bir ağ genişletme çözümü olan powerline adaptörler, ev değiştirildiğinde kablo vb herhangi bir masraf gerektirmeden yeni evde de sorunsuz bir internet bağlantısı sağlıyor. Dikkat edilmesi gereken noktaysa evin elektrik hattının tek fazlı ve maksimum 300 metre kablolamaya sahip olması. Evin genişliği ya da çok katlı olması sorun değil. Birden fazla adaptör eklenerek ağ istenilen şekilde genişletilebiliyor. Mercusys MP510 modeli de aynı ya da farklı model powerline adaptörlerle birlikte çalışarak ağı genişletmeye uygun bir çözüm.
Aynı özelliklere sahip rakiplerine göre uygun fiyata sahip olan Mercusys MP510'un tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 70 USD olarak açıklanıyor.
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