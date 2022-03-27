Elektrik Hattını İnternet Hattı Haline Getiren Mercusys'in Yeni Ürünü: MP51

Mercusys, elektrik hattını interneti taşıyan bir hat haline getiren ve priz olan her yerde internet sağlayan powerline adaptörünü satışa sundu. MP510 model ürün, hem kablolu hem kablosuz bağlantı sağlıyor.