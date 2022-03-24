OnePlus 10 Pro İçin Beklenen Tarih Nihayet Açıklandı

Çin'de zaten satışına başlanan OnePlus 10 Pro'nun diğer bölgelerde ne zaman satın alınabileceği belli oldu. Üstelik OnePlus, amiral gemisi telefonu için özel bir etkinlik bile düzenliyor...

  • Levent Öztürk
OnePlus 10 Pro için beklenen tarih açıklandı
OnePlus

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