OnePlus 10 Pro İçin Beklenen Tarih Nihayet Açıklandı

OnePlus 10 Pro, Ocak ayında Çin'e sunulmuş olsa da, Şubat ayında MWC 2022'de yeniden tanıtıldı. Uzun bir yayım süreci yaşadı ve hala dünyanın birçok yerinde sunulması bekleniyor. Ancak OnePlus, telefonun küresel yayım etkinliğinin 31 Mart'ta olduğunu açıkladığı için bu bekleyiş yakında sona erecek gibi gözüküyor.
Etkinlik Türkiye saati ile 17:00'de başlayacak ve OnePlus 10 Pro, bu etkinliğin ardından Avrupa, Kuzey Amerika ve Hindistan'da satışa sunulacak. Ancak OnePlus ürünlerinde genellikle olduğu gibi Avustralyalılara sunulmayacak.
Telefonu satın almak isteyenler, 31 Mart'tan itibaren Amazon ve OnePlus'ın kendi web sitesinde ön sipariş verebilecek. Ön sipariş bonusu olarak, ücretsiz olarak verilen bir çift OnePlus Buds Pro da satışa eklenecek.
Firma, OnePlus 10 Pro'nun satış fiyatını henüz açıklamadı, ancak 31 Mart'ta öğreneceğimizden eminiz, bu yüzden uzun bir süre beklememiz gerekmeyecek.
OnePlus 10 Pro'nun Çin'de zaten mevcut olduğu göz önüne alındığında, tüm özelliklerini zaten biliyoruz. Bu nedenle öğrenilmesi gereken ana şeyler sadece fiyat ve gerçek çıkış tarihi olacaktır.
OnePlus 10 Pro'nun özellikleri arasında 120Hz yenileme hızına sahip 6,7 inç 1440 x 3216 AMOLED ekran, güçlü bir Snapdragon 8 Gen 1 çip seti, 12 GB'a kadar RAM' ve 80W kablolu şarj ile 50W kablosuz şarja sahip 5.000 mAh pil bulunuyor.
Ayrıca, 48MP f/1.8 ana sensörlü, 50MP f/2.2 ultra geniş açılı kameralı ve 3.3x optik zumlu 8MP f/2.4 telefoto kameralı üçlü kamera sistemi arkada yer alıyor. Ön tarafta 32MP kamera bulunuyor ve telefon, üst seviye metal ve cam yapıdan oluşuyor.
Kısacası, Samsung Galaxy S22 Plus ve hatta Samsung Galaxy S22 Ultra'ya bir rakip olarak görülebilir ve henüz fiyatını bilmesek de yüksek olacağından eminiz...
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