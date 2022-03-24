OnePlus 10 Pro İçin Beklenen Tarih Nihayet Açıklandı

Çin'de zaten satışına başlanan OnePlus 10 Pro'nun diğer bölgelerde ne zaman satın alınabileceği belli oldu. Üstelik OnePlus, amiral gemisi telefonu için özel bir etkinlik bile düzenliyor...

24 Mart 2022 21:02

Levent Öztürk