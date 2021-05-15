Elektrikli Araçlar Ne Zaman Ucuzlayacak? Yeni Tarih Belli Oldu!

Elektrikli araçların benzinli ya da dizel yakıtlı araçlarla aynı fiyat seviyesine gelmeleri için daha kaç yıl geçmesi gerekiyor? Yeni bir rapor, bu konudaki tahminleri yıllarca daha ileri itmiş durumda.