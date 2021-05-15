Elektrikli Araçlar Ne Zaman Ucuzlayacak? Yeni Tarih Belli Oldu!

Motorlu taşıtlar söz konusu olduğunda, geleceğimiz elektrikte gibi görünüyor. Dünyanın dört bir yanındaki ülkeler, küresel iklim krizine giden yolda önemli bir rol oynayan fosil yakıtları azaltmaya çalışırken, yenilenebilir enerjilere ve onlardan güç alan yeniliklere yöneliyor.
Elektrikli otomobillerin son yıllarda büyük bir benimsenme oranı görmesi şaşırtıcı değil. Otomobil üreticileri, fosil yakıtla çalışan araçların aksine, gelecekte ilerlemenin ve gelişimin elektrikli araçlarda olacağını belirtiyor ve talep arttıkça üretim daha ucuz ve daha verimli hale geliyor. Son zamanlarda yaşanan sıçramalara rağmen, elektrikli bir aracın maliyeti hala geleneksel araçlardan önemli ölçüde daha yüksek ve bu da birçok insanı geçiş yapmaktan alıkoyuyor.
Ancak bu trend, çok yakında değişebilir. BloombergNEF tarafından yapılan bir araştırmaya göre, tamamen elektrikli araçlar 2027 yılına kadar fosil yakıtlarla çalışan araçlarla aynı maliyete sahip olacak. Bu tahmin, daha önce 2024 olarak verilmişti ancak revize edildi. Batarya maliyetlerinin düşmesi, 6 yıl içinde çevre dostu alternatifleri doğrudan rekabete sokacak gibi görünüyor.
Raporda, "Batarya fiyatlarının düşmesi ve optimize edilmiş platformların geliştirilmesi, elektrikli araç maliyetlerinde hızlı bir düşüşe neden oluyor. 2025 yılına kadar yüksek hacimlerde üretilen optimum bir araç tasarımı, şimdiye göre üçte birden daha ucuz olabilir" deniyor.
Pek çok otomobil üreticisi, ucuz elektrikli araçlar üretme yarışında. Audi gibi yüksek profilli şirketler, içten yanmalı motorlara yönelik tüm geliştirmeleri durdurmayı planlıyor. Sadece elektrikli araç üreten Tesla 800 milyar dolarlık bir pazar payına sahip, ikinci sırada 200 milyar dolar ile Toyota geliyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın