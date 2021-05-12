NASA'dan, Dünya'ya Düşen Çin Roketine Sert Tepki Geldi

NASA, geçtiğimiz hafta fırlatılan ve kontrolden çıkan Çin'in Long March 5B roketinin yarattığı tehlikeye dikkat çekerek, Çin'i işte bu sözlerle uyardı...

Çin roketi, NASA'yı kızdırdı

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