NASA'dan, Dünya'ya Düşen Çin Roketine Sert Tepki Geldi

Çin'in geçtiğimiz hafta fırlattığı ve kontrolden çıkan Long March 5B roketi, bir süre "nereye düşecek" diye yürekleri ağza getirdikten sonra kimseye zarar vermeden Hint Okyanusu'na gömüldü. Çok az da olsa, yerleşim alanlarına düşme ihtimali bulunuyordu. Geçtiğimiz yıl, benzer şekilde kontrolden çıkan bir roketin parçaları Fildişi Sahili'nde bir kasabaya düşmüştü.
Bu kazalar ve Çin hükümeti ile iletişim kopukluğu birçok uzay ajansını tedirgin ediyor. NASA'nın yeni yöneticisi Senatör Bill Nelson, yaşananlardan ötürü Çin'i uyardı ve ister resmi ister özel olsun, tüm fırlatmalardan her ülkenin kendi uzay ajansının sorumlu olduğunu hatırlattı.
Nelson, "Uzay yolculuğu yapan ülkeler, uzaya gönderdikleri nesnelerin atmosfere yeniden girişlerinin Dünya üzerindeki insanlara ve mülklere yönelik risklerini en aza indirmeli ve bu operasyonlarla ilgili şeffaflığı en üst düzeye çıkarmalıdır" dedi. Nelson, sözlerine şöyle devam etti: "Çin'in ve tüm uzay yolculuğu yapan resmi ve ticari kuruluşların, uzay faaliyetlerinin emniyetini, istikrarını, güvenliğini ve uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamak için uzayda sorumlu ve şeffaf bir şekilde hareket etmesi çok önemlidir."
Eski uydular, uzay istasyonları, uzay aracı parçaları ve hatta bir spatula, Dünya'ya düşen uzay çöpleri arasında yer alıyor. Bunların çoğu atmosferde tamamen yanıyor, çoğu da kontrollü bir şekilde yaşam alanlarından uzağa, okyanuslara düşürülüyor.
Long March 5B roketi 30 metre uzunluğunda ve tahmini olarak 22,5 ton ağırlığındaydı. Bu, onu yörüngeden Dünya'ya düşen sekizinci en ağır nesne yapıyor. Şans eseri bu sefer kimseye bir şey olmadı ancak Çin'in Tiangong uzay istasyonunun inşası için daha pek çok görev gerçekleştireceği düşünüldüğünde, gelecekte bu tür kazalara karşı ciddi önlemler alınması gerektiği de açık.
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