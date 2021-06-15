Elon Musk, 0'dan 100'e 2 Saniyede Çıkan Tesla Model S Plaid ile Şov Yaptı!

Tesla CEO'su CEO Elon Musk, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen bir etkinlikle Model S Plaid'in ekstra hız ve menzil sağlayan tüm yeni özelliklerini ayrıntılı olarak anlattı. 0'dan 100'e 2 saniyede çıkmanın nasıl bir şey olduğunu da bizzat kendisi gösterdi.
Musk, Model S Plaid'in sadece hızlı olmadığını, aynı zamanda iki kat daha büyük yeni bir ısı pompası ve radyatör sayesinde daha yüksek performans sunacağını vurguladı: "Bütün yapacağınız piste çıkıp gaza basmak. Bu araba muhteşem bir performans gösteriyor, bunu tekrar tekrar yapabiliyor ve savrulmuyor."
Buna ek olarak Tesla yeni ısı pompasının soğuk havada yüzde 30 daha fazla menzil sağladığını ve ısıtma için yüzde 50 daha az enerji kullandığını belirtiyor. Musk'a göre artık, "Soğuk havada çok küçük bir performans düşüşü göreceğiz."
Musk ayrıca, aracın yeni 1.020 beygir gücündeki tri-motor sistemi sayesinde 0'dan 100 kilometreye 1,99 saniyede çıkabileceği ve maksimum hızının saatte 320 kilometre olduğunu da açıkladı. Araç tam şarj ile 624 kilometre menzil sunuyor ve hızlı şarj sistemi sayesinde menzil sadece 15 dakikada 300 kilometre daha uzatabiliyor.
Tesla'nın 130.000 Dolarlık Model S Plaid'inin tanıtımını aşağıdan izleyebilirsiniz:
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