Elon Musk, 0'dan 100'e 2 Saniyede Çıkan Tesla Model S Plaid ile Şov Yaptı!

Tesla yüksek performanslı elektrikli aracı Model S Plaid'in performansını bir etkinlikle tanıttı. Yeni model hem daha hızlı, hem de menzili daha uzun

Böyle bir Tesla Görmediniz: İşte Model S Plaid

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