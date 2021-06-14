Forza Horizon 5'in Çıkış Tarihi Açıklandı; Oynanış Videosu Yayınlandı!

Microsoft, merakla beklenen yarış oyunu Forza Horizon 5'in ne zaman piyasada olacağını resmi olarak açıkladı. Ayrıca oyunun ilk tanıtım videosu da yayınlandı.