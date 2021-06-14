Forza Horizon 5'in Çıkış Tarihi Açıklandı; Oynanış Videosu Yayınlandı!

E3 kapsamında düzenlenen Xbox ve Bethesda Games Showcase etkinliğinde Microsoft, Forza Horizon 5 hakkında bazı ipuçları verdi, etkileyici bir tanıtım videosu yayınladı ve çıkış tarihini de açıkladı. Meksika'da geçen Forza Horizon 5, geliştiriciler tarafından şu şekilde tanımlanıyor: "Forza Horizon 5, dünyanın en büyük yüzlerce otomobilinde sınırsız sürüş deneyimi sunacak; şimdiye kadarki en büyük, en çeşitli açık dünyaya sahip olacak."
Artık alıştığımız Horizon festivali ve hikaye görevlerinin yanı sıra Horizon Arcade adlı yeni bir mod da oyunda yer alacak. Bu modda, zorlukları tamamlamak için arkadaşlarınızla takım oluşturabileceksiniz.
Etkinlikte, Forza Horizon 5'in ne zaman satışa sunulacağı da açıklandı. Oyun, 9 Kasım'da Microsoft Store, Steam ve Game Pass üzerinden indirilebilecek; Xbox One ve Xbox Series X – S ile PC'ye gelecek. Forza Horizon 5, Xbox Series X'te 4K 30FPS, Series S'de 1080p 30FPS oynanabilecek.
Oyun, Standart Sürüm için 59.99 Dolara, Deluxe Sürüm için 79.99 Dolara ve Premium Sürüm için 99.99 Dolara satın alınabilecek. Premium Eklentiler Paketi içinse ayrıca 49.99 Dolar ödenmesi gerekecek.
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