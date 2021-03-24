Elon Musk bugün duyurdu: Tesla'da 'Bitcoin' dönemi başladı

Elon Musk'ın son açıklamasına göre ABD dışında Tesla almak isteyenler ödemeyi Bitcoin ile yapabilecekler. İşlemlerin ne zaman başlayacağı konusunda ise "bu yılın sonlarına doğru" diye bir açıklama yapıldı. Elon Musk ödemeleri kabul etmek için Tesla'nın şirket içinde geliştirilen açık kaynak kodlu bir yazılım kullanacağını söyledi.
Tesla'nın web sitesindeki bir destek sayfası, müşterilerin kripto para kullanarak bir Tesla için nasıl ödeme yapabileceklerini açıklıyor. Şirketin elektrikli araçlarının maliyeti genellikle vergiden önce 37.990 ile 124.000 dolar arasında değişiyor.
Musk yaptığı açıklamada Tesla'nın doğrudan Bitcoin düğümlerini çalıştırdığını da belirtti. Düğümler, işlemleri doğrulamak ve kripto para biriminin iki kez harcanmasını önlemek için bitcoin ağında çalışan bilgisayarlar.
Wedbush'ta bir analist olan Daniel Ives, geçtiğimiz ay CNBC'ye Tesla'nın hisse fiyatının artık doğrudan bitcoin'in değerine bağlı olduğunu söylemişti. Ives, "Musk artık herkesin gözünde Bitcoin'e bağlı ve Tesla dijital altına sahip olduğu ilk ayda kâğıt üzerinde bir milyar dolar kâr elde etse de, bu bağlantı firmaya ek risk getiriyor" dedi.
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