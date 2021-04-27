Elon Musk, Büyük Rakibi Jeff Bezos'la Twitter'da Dalga Geçti

Elon Musk, NASA ve SpaceX arasında imzalanan son anlaşmaya itiraz eden Jeff Bezos'un uzay şirketi Blue Origin ile Twitter üzerinden Fena dalga geçti.

Elon Musk, Büyük Rakibi Jeff Bezos'la Dalga Geçti

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