Elon Musk'ın Tek Bir Tweet'i, Kripto Para Birimi Dogecoin'i Yine "Uçurdu"

Elon Musk'ın dün attığı yeni bir tweet, kripto para birimi Dogecoin'i bir kez daha uçuşa geçirtti. Dogecoin'in değeri, tweet atılmadan önce 0.16 dolar seviyesinde iken, Musk'ın tweet'i sonrasında 0.45 dolar seviyesine kadar yükseldi. Haber yayına hazırlanırken ise Dogecoin, 0.37 dolar seviyesinde işlem görüyordu.
"Doge barking at moon" (Doge Ay'a havlıyor) mesajını ilginç bir çizimle birlikte yayınlayan Elon Musk, böylece bir kez daha kripto para birimi Dogecoin'in hızlı bir biçimde değer kazanmasına yol açtı.
Doge Barking at the Moon pic.twitter.com/QFB81D7zOL— Elon Musk (@elonmusk) April 15, 2021
Elon Musk'ın bu hareketi bir ilk değil; son da olacak gibi görünmüyor. Musk, daha önce de Twitter profiline Bitcoin simgesini eklemiş ve Bitcoin'in değer kazanmasına yol açmıştı. Aynı şekilde, Dogecoin için de defalarca tweet atan Elon Musk, başlangıçta kimsenin bilmediği bu kripto para birimini bir anda sahneye çıkartmış ve değerinin de büyük bir hızla artmasına yol açmıştı.
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