Elon Musk'ın Tek Bir Tweet'i, Kripto Para Birimi Dogecoin'i Yine "Uçurdu"

Elon Musk, attığı tweet'lerle kripto para borsasına yön vermeye devam ediyor. Musk'ın son tweet'i, Dogecoin'i bir kez daha "Ay'a gönderdi."

Elon Musk Dogecoin'i "Ay'a Gönderdi"

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Casper VIA F20: Her bütçeye uygun!

Enerjisi bitmeyen telefon: realme C15

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 15 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı TV'ler ve akıllı telefonlar var
BİM 16 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler
A101 8 Nisan aktüel ürünler kataloğunda uygun fiyatlı teknolojik ürünler
BİM 9 Nisan aktüel ürünler kataloğunda dikkat çeken teknolojik ürünler

Günün En çok Okunanları
Türkiye'de Kripto Varlıklarla Ödemenin Yasaklanması, Bitcoin'e Darbe Vurdu
Fantastik Kurgu ve FRP Evreninin Haber Kaynağı FRPNET 18 Yaşında!
Acadebi'de Şehir Fırsatları Başlıyor
Resmi Gazetede Kripto Para Kararı: Ödemelerde kullanılamayacak
Ödüllü Maçlar ve Sürpriz Etkinliklerle Zula'da "Ramazan Sezonu" Başlıyor

 

 