Elon Musk'ın Tek Bir Tweet'i, Kripto Para Birimi Dogecoin'i Yine "Uçurdu"

Elon Musk, attığı tweet'lerle kripto para borsasına yön vermeye devam ediyor. Musk'ın son tweet'i, Dogecoin'i bir kez daha "Ay'a gönderdi."