Elon Musk, Kendine ve Tesla CFO'suna Verdiği Yeni Unvanlarla Yine Şaşırttı

Tesla CEO'su Elon Musk, her gün gündem olmayı bir şekilde başaran isimlerin başında geliyor. Musk şimdi de, kendine verdiği yeni unvan ile gündemde. Elon Musk, Twitter hesabından, kendini verdiği yeni unvanı açıkladı. Bu unvan, "Technoking of Tesla". Yani Tesla'nın Tekno Kralı.
Elon Musk sadece kendisine yeni bir unvan vermekle de kalmadı, Tesla'nın CFO'su Zach Kirkhorn'u da "Master of Coins", yani Paranın Efendisi olarak ilan etti.
Bunlar ilk bakışta şaka gibi görünse de, Tesla içerisinde resmi unvanlar olarak kayda geçti. Tesla'nın ABD'deki piyasa düzenleyicisi SEC'e yaptığı bildirimde, her iki unvan da resmi olarak yer aldı.
Bu unvanlar, ikilinin şu anki unvanlarına ekleniyor. Yani Musk CEO olarak görevine devam ediyor; Kirkhorn ise CFO koltuğunda oturmayı sürdürüyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın