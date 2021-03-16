Elon Musk, Kendine ve Tesla CFO'suna Verdiği Yeni Unvanlarla Yine Şaşırttı

Tesla CEO'su Elon Musk, hem kendisine, hem de Tesla'nın CFO'su olan Zach Kirkhorn'a verdiği yeni unvanlarla bir kez daha tüm dünyayı şaşırtmayı başardı.