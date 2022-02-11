Elon Musk'tan, Model X Sorunları Hakkında İtiraf Gibi Bir Açıklama!

Tesla'nın yenilenen Model X'i piyasaya sürmesi, kesinlikle sorunsuz bir olay olmadı. Bu durum şimdi şirket tarafından da kabul edilmiş gibi görünüyor. CEO Elon Musk, şirketin tipik COVID tedarik zinciri sıkıntılarının ötesinde, bu durumda bir kusurunun olduğunu kabul etti.
Musk'ın açıklaması, bir yıldan fazla bir süredir arabasını bekleyen bir Model X müşterisine yanıt olarak Twitter üzerinden gönderildi. Sawyer Merritt isimli bu müşteri, özellikle, "İşte bir eleştiri, yenilenen Model X sunumu korkunçtu ve arabaları için bir yıl veya daha fazla süredir bekleyen ve gecikmeler almaya devam eden müşterilerle iletişim eksikliği hayal kırıklığı yaratıyor" dedi.
Musk da bu eleştiriye şu şekilde yanıt verdi: "Yeni Model X üretim artışı konusunda başarısız olduk ve hala tam olarak toparlanamadık. Hala çok fazla talep varken Aralık 2020'de eski X'in üretimini durdurmak aptalcaydı!"
We dropped the ball badly regarding new Model X production ramp & still haven't fully recovered. Was idiotic to stop production of old X in Dec 2020 when there was still plenty of demand!— Elon Musk (@elonmusk) February 9, 2022
Bunun Fremont, California'daki Model X serisindeki sorunların yakın zamanda normale döneceği anlamına gelip gelmediğini zaman gösterecek ancak şirketin agresif genişleme planları ve Model X'in kazanabileceği nispeten dar satış payı göz önüne alındığında, yakın zamanda normale dönmesinin şaşırtıcı olacağı söylenebilir.
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