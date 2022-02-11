Elon Musk'tan, Model X Sorunları Hakkında İtiraf Gibi Bir Açıklama!

Tesla CEO'su Elon Musk'tan, Model X üretiminde yaşanan sıkıntılarla ilgili itiraf gibi bir açıklama geldi!

  • Levent Öztürk
Elon Musk'tan itiraf gibi açıklama!

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