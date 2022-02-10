Meta'dan Bir Avrupa Açıklaması Daha: "Kimseyi Tehdit Etmek İstemedik"

Meta, kısa süre önce Avrupa'dan çekilebiliriz çıkışına açıklık getiren yeni bir açıklama daha yaptı. "Avrupa'dan kesinlikle çekilmek istemediğini" belirten şirket, böylece konumunu da netleştirdi.
Şirket, yeni açıklamasında Amerika ve Avrupa Birliği arasındaki transatlantik gizlilik anlaşmasını çevreleyen belirsizlik nedeniyle Facebook ve Instagram'ı Avrupa ülkelerinden çekmekle "tehdit etmediğini" söylüyor. Ancak sorunun çözülmesi gerektiğini de ekliyor.
Meta, Avrupa Birliği'ndeki Facebook ve Instagram gibi büyük web özelliklerine erişimi kapatmakla tehdit ettiğini açık bir şekilde reddeden bir blog yazısı yayınladı. Firma, "uluslararası veri aktarımları etrafındaki belirsizlikten kaynaklanan bir iş riskini belirlediğini" belirtti. Meta'nın söylediği üzere: "Uluslararası veri aktarımları, küresel ekonominin temelini oluşturur ve günlük yaşamımız için temel olan birçok hizmeti destekler. Farklı sektörlerdeki işletmelerin, uzun vadede transatlantik veri akışlarını korumak için net, küresel kurallara ihtiyacı var."
Meta, şirketin son kazanç raporunda yaptığı açıklama nedeniyle Avrupa ülkelerindeki varlığını sürdürme konusundaki tutumunu netleştirmek zorunda kalmış gibi görünüyor. Kargaşaya neden olan ilk açıklamasında şirket, ABD ve Avrupa Birliği'nin yeni bir veri aktarım anlaşmasını onaylamaması durumunda şirketin "Facebook ve Instagram dahil olmak üzere en önemli ürün ve hizmetlerimizden bazılarını Avrupa'da sunamayabileceği" söylemişti.
Meta, adını değiştirmeden önce Facebook olarak bilinirken de benzer uyarılar yayınlamıştı. Ancak firma, bu uyarılarda hiçbir hizmet adı vermemişti. Bu sefer açıkça Facebook ve Instagram'dan bahsetmesi işin ciddiyetini gösteren bir detay olarak değerlendirilmişti.
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