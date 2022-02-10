Meta'dan Bir Avrupa Açıklaması Daha: "Kimseyi Tehdit Etmek İstemedik"

Meta, Avrupa Birliği'ni tehdit etmek veya Facebook ile Instagram'ı Avrupa'dan çekmek gibi bir niyetlerinin olmadığını söyleyen yeni bir açıklama daha yayınladı!