Elon Musk, Neuralink'i Birlikte Kurduğu Önemli İsmi Kaybetti

Elon Musk ile birlikte Neuralink'i kuran Max Hodak, sürpriz bir kararla firmadan ayrıldığını açıkladı. Ayrılığın sebebi ise açıklanmadı.

04 Mayıs 2021 13:02

Levent Öztürk