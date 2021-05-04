Elon Musk, Neuralink'i Birlikte Kurduğu Önemli İsmi Kaybetti

Geçtiğimiz günlerde Neuralink Başkanı Max Hodak, Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk ile birlikte kurduğu şirketten ayrıldığını açıkladı. Hodak neden şirketten ayrıldığını ya da ayrılışı hakkında ayrıntılı bir açıklama yapmadı ve sadece şunları söyledi: "Artık Neuralink'te değilim (birkaç hafta önce itibariyle). Orada çok şey öğrendim ve şirketin büyük bir destekçisi olmaya devam ediyorum! Yeni ufuklara doğru."
Neuralink, beyin-makine arayüzleri geliştirmeye odaklanan bir firma. Şirket, geçtiğimiz ay beyninde Neuralink implantı bulunan bir maymunun bilgisayar ekranında imleci sadece zihnini kullanarak hareket ettirirken gösteren bir video yayınlamıştı.
Musk ve Hodak, 2016 yılında diğer birkaç kişiyle birlikte Neuralink'i kurdu ve Musk, girişime milyonlarca dolarlık yatırım yaptı. Geçtiğimiz yıl Stat News, bazı eski çalışanların Neuralink'te kaotik bir iç kültür olduğunu ve bilim insanlarına her zaman projeleri tamamlamak için yeterli zaman verilmediğini söylediğini bildirmişti.
Neuralink beyin-makine arayüzlerini icat etmese de, teknolojisi diğer cihazlardan daha ince, daha esnek kablolar ve daha fazla elektrot içeriyor ve potansiyel olarak daha fazla veri sağlıyor. Musk, Neuralink'in teknolojisinin bir gün belden aşağısı felçli kişilerin tekrar yürümesine izin vermek ve insan beynini yapay zeka ile birleştirerek insanların "AI simbiyozu" elde etmelerini sağlamak için kullanılabileceğini belirtmişti.
Ancak bilimsel ve tıbbi topluluklardaki bazı isimler Neuralink'i eleştiriyor ve bilimsel iddialarına şüpheyle yaklaşıyor; Ağustos 2020'de beynine Neuralink cihazı yerleştirilmiş bir domuzun gösterilmesinden sonra, MIT Technology Review şirketi bu videoyu "nörobilim tiyatrosu" olarak tanımladı ve "şirketin tıbbi iddialarının çoğu oldukça şüpheli olmaya devam ediyor" dedi.
The Verge'den Nicole Wetsman, geçtiğimiz yıl yazdığı bir yazısında "beyni onarmak bir mühendislik sorunu değildir" demişti. Musk'ın tanımladığı herhangi bir kavram gerçekleşmeden önce, bilim insanlarının beynin nasıl çalıştığı hakkında çok daha fazla şey öğrenmesi gerekiyor. Wetsman'ın belirttiği üzere "beyin hala gizemli bir varlık ve kaygı ve bağımlılık gibi şeylerin nörolojik nedenleri hala belirsiz."
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