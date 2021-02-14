Elon Musk'tan Putin'e iki dilde Clubhouse daveti var

SpaceX ve Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Rusya lideri Vladimir Putin'i son günlerin popüler sosyal ağ uygulaması Clubhouse'ta sohbete davet etti.

Elon Musk'tan Putin'e iki dilde Clubhouse daveti

Elon Musk, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e resmi Twitter hesabı üzerinden iki dilde seslenerek Clubhouse'ta sohbet etmeye davet etti.

"Clubhouse'ta sohbet için bana katılmak ister misiniz?" tweetini atan Musk daha sonra ise Rusça "Sizinle sohbet etmek benim için büyük bir onur olur" mesajını paylaştı.

İşte Elon Musk'ın o paylaşımları;

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