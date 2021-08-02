Siri'ye iOS 15 Ayarı: Apple, Bazı Özellikleri Kaldırmayı Planlıyor!

Önümüzdeki iOS 15 güncellemesinde Siri'nin genel olarak daha akıllı olacağını biliyoruz, ancak Apple, bilinmeyen nedenlerle, sesli asistanın bazı özelliklerini kapatmaya karar verdi. Özellikle, üçüncü taraf yazılımlarla Siri entegrasyonu, araç çağırma, araba kontrolü ve yapılacaklar listelerini içeren alanlarda kesintiler gerçekleştirilecek. MacRumors'un haberine göre, kullanımdan kaldırılan komutlar, Apple'ın yakında çıkacak olan iPadOS 15, macOS Monterey ve watchOS 8 işletim sistemleri için de için de geçerli olacak. Yazılımlarının tamamı bu yıl içinde son halini alacak.
Belki de en önemli kaldırma, Siri'yi kullanarak Uber sipariş etme imkânı. Bu özellik, bir zamanlar Apple tarafından, üçüncü taraf Siri entegrasyonları ilk kez duyurulduğunda, Apple'a ait olmayan popüler bir uygulama kullanan etkileyici yeni bir Siri özelliği olarak lanse edilmişti. Diğer değişiklikler, birkaç kategoriyi kapsıyor. CarPlay, ödemeler, listeler, notlar ve VoIP araması gibi... Ancak Apple, Haritalar'ın üçüncü taraf uygulama entegrasyonlarını desteklemeye devam edeceğini belirtiyor.
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