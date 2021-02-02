Elon Musk'tan, Tesla Cybertruck'ı Bekleyenleri Sevindirecek Açıklama

Elon Musk, Tesla'nın sıra dışı aracı Cybertruck hakkında önemli açıklamalar yaptı; Cybertruck'ı bekleyenleri sevindirecek haberi verdi.

  • Levent Öztürk
İlk Tesla Cybertrucklar bu yıl geliyor

Tesla, Cybertruck ismini verdiği aracının ilk örneklerini bu yılın sonuna kadar sunmayı planlıyor. Tesla CEO Elon Musk'ın, firmanın son çeyrek gelir duyurusu sırasında medya üyeleri ile görüşmesinde verdiği en son bilgi bu yönde.

Musk "2021 içerisinde birkaç Cybertruck teslimi yapacağız, ancak hacimli üretim önümüzdeki yıl planlanıyor" dedi.

Ayrıca Musk Cybertruck'ın tasarım ve mühendislik aşamalarını geride bıraktıklarını da doğruladı. Tasarımların tamamlandığını söyleyen Musk, yakın zaman içerisinde Cybertruck'ı üretmek için gerekli donanımı sipariş edeceklerini söyledi. Üretim sürümünün ilk tanıtımdaki keskin açılı araca ne kadar benzeyeceği ise henüz belli değil.

Musk, Cybertruck üretiminin Model Y'de kullanılandan da daha büyük bir kalıp presine ihtiyacı olacağını söylüyor. Aracı üretmek için, Model Y'de ihtiyaç duyulan 6.000 tonluk presin yerine 8.000 tonluk bir pres gerekecek.

Daha önce bildirilene göre üretilecek ilk Cybertruck'lar en güçlü, tri-motor sürümleri olacak. Daha ucuz fiyata sahip olan sürümler ise 2022 yılında üretilecek. Cybertruck'lar, Mayıs gibi erken bir tarihte çalışmaya başlaması mümkün görülen Tesla'nın Austin, Teksas'taki yeni Gigafactory'sinde üretilecek.

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