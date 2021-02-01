Epic Games Store, 2020 Yılında Tek Kelimeyle "Uçuşa Geçti"

Epic Games Store, son derece etkileyici olduğunu kabul etmemiz gereken "durum raporunu" paylaştı. Platformun bildirdiğine göre 2020 yılında 160 milyondan fazla oyuncuya ulaşıldı ve günlük aktif müşteri sayısında üç rakamlı artış yaşandı. Ayrıca firma, şu anda Dandara: Trials of Fear Edition'ın sunulduğu haftalık bedava oyun promosyonunun 2021'de de devam edeceğini resmi olarak doğruladı.
Epic Games Store geçtiğimiz yıl 108 milyon kullanıcıya sahipken şu anda bu sayı 160 milyonu geçmiş durumda. Ortalamada her gün 31,3 milyon kullanıcı mağazaya giriş yapıyor ve bu da bir önceki yıla göre %192'lik bir artış anlamına geliyor. En yüksek aynı anda kullanıcı sayısı ise 13 milyon olarak kaydedildi. Aylık aktif kullanıcı sayısı da muazzam bir artış gösterdi. Aralık 2019'da 32 milyon olan sayı, Aralık 2020'de 56 milyona ulaştı.
Bu muazzam kullanıcı artışı aynı zamanda satın alımlara ve oyun sürelerine de yansıdı. PC kullanıcıları 2020 yılında Epic Games Store üzerinde 700 milyon doların üzerinde harcama yaptı ve bu harcamanın 265 milyonu (%37) üçüncü taraf oyunlarda yapıldı. Ayrıca kullanıcılar, 2019 yılındaki 3,35 milyara göre %70 artış göstererek Epic Games Store oyunlarında 5,70 milyar saat vakit harcadılar.
Bunun yanı sıra Epic Games, mağazadaki satılan oyun sayısının da 2019 yılında 190'dan 2020 yılında 471'e yükseldiğini belirtti. Bu oyunların 103 adedi popüler bedava promosyonuyla gelirken, 749 milyon kopya oyuncular tarafından alındı.
Ayrıca firma, yeni oyun yayımı hızını arttırmak amacıyla geliştiriciler için kendi yayımlarını yapma araçlarını uygulamaya koymayı planladıklarını belirterek, yakın zaman içerisinde bu konuda detayları sunacaklarını söyledi.
Epic Games; istek listeleri, seçili oyunlar için mod desteği, self-servis geri ödemeleri ve mağazasına offline giriş gibi özellikleri 2020 yılında getirirken "PC müşteri için açıkça görülmeyen ciddi altyapı değişiklikleri" de yaptı. 2021 yılında sunulacaklar konusunda ise Epic, sosyal elementlerin yenilenmesi, istek listesi iyileştirmeleri, başarımlar, oyuncu profilleri ve hatta belki bir alışveriş sepeti gibi topluluk odaklı özelliklere öncelik vereceğini söyledi.
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