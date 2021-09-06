Elon Musk, Tesla'nın Cybertruck'ının Bir Kez Daha Ertelendiğini Açıkladı

Elon Musk, Tesla Cybertruck'ın "Matriks'te bir sorun" gibi olacağını söylerken ne demen istedi bilemiyoruz. Ama bildiğimiz, aracın bir kez daha ertelenmiş olması...

06 Eylül 2021 09:02

Levent Öztürk