Elon Musk, Tesla'nın Cybertruck'ının Bir Kez Daha Ertelendiğini Açıkladı

Bu yıl piyasaya yeni ürünler çıkarmayı umut eden otomobil üreticileri için bir kabus olmaya devam ediyor. Tesla da şüphesiz bu firmalardan biri, ancak Musk'ın şirketi için 2021 yılı, diğer firmaların çoğundan daha engebeli olabilir.
Elon Musk tarafından yönetilen otomobil üreticisi, salgın ve firmaları felç eden küresel mikroçip sıkıntısına yanıt olarak, ürün zaman çizelgelerini birkaç kez değiştirmek zorunda kaldı. Şimdi de bir şirket toplantısından gelen raporlar, en çok beklenen modellerden biri olan Cybertruck'ın önceden düşünülenden daha da ileriye kayabileceğini gösteriyor. Herkesin katıldığı toplantı sırasında Musk'ın "2022'nin sonlarında ve 2023'te seri üretime geçilebileceğini" belirttiği bildirildi.
Bu, Tesla'nın Cybertruck için üretim ve teslimat tarihlerini Ağustos ayında resmi olarak 2022'ye taşımasından sonra yeni bir erteleme olarak karşımıza çıkıyor. Musk'ın Tesla AI Day'deki yorumları, yeni nesil Autopilot donanımının araçla "yaklaşık bir yıl kadar" sonra piyasaya çıkacağını söylemiş olması da otomobil üreticisinin resmi kararını destekliyor.
Gecikmelerin tartışılmasına rağmen Musk, Cybertruck'ın "özel bir proje" olduğunu ve neredeyse "Matrix'teki bir sorun" gibi olacağını söyledi. Bunun ne anlama geldiği pek açık değil ama aracın Musk için özel ve sevdiği bir proje olduğu açık. Cybertruck'ın modern bir deneme olacağı ve Tesla'nın onu diğer araçlarından farklı kılmak konusunda ciddi olduğu da rahatlıkla görülebiliyor. Yeni nesil Autopilot donanımı ve Tesla standartlarına göre makul bir fiyat bunu başarmak için önemli olacak.
Musk'ın herkesin katıldığı toplantısı ve Cybertruck gecikme haberi, CEO'nun başka bir Tesla aracı için aksilikleri onaylamasından sadece bir gün sonra geldi. Bir yanıtı tweetleyen Musk, Roadster teslimatlarının 2023'te - beklenenden daha geç - olacağını, ancak bunun sadece 2022'de "mega drama" olmaması halinde gerçekleşeceğini belirtti
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın