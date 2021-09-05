NASA, Uçan Taksilerin Hayatımıza Girmesi İçin Düğmeye Bastı

NASA, uçan taksileri hayatımızın bir parçası haline getirmek için düğmeye bastı; öncü araştırmalara imza atıyor...

  • Levent Öztürk
NASA, uçan taksiler için çalışıyor

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NASA, Uçan Taksilerin Hayatımıza Girmesi İçin Düğmeye Bastı

 

 