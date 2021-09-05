NASA, Uçan Taksilerin Hayatımıza Girmesi İçin Düğmeye Bastı

NASA, Joby Aviation'ın tamamen elektrikli dikey kalkış ve iniş (eVTOL) uçağı ile denemelere başladığını duyurdu. Uçuş testi, uzay ajansının Gelişmiş Hava Hareketliliği (AAM) Ulusal Kampanyası kapsamında yapılıyor ve 10 Eylül'e kadar Big Sur, California yakınlarındaki Joby'nin Elektrikli Uçuş Üssü'nde yapılacak. NASA tarafından yapılan çalışma, çok uzak olmayan bir gelecekte bir ulaşım aracı olarak uçan taksilerin önünü açabilir.
NASA, bu uçuş testleri ile aracın performansı ve akustiği hakkında veri topluyor. Bu veriler, gelecekte bu teknolojinin geniş ölçekte nasıl kullanılabileceğinin modellenmesi ve simülasyonu için kullanılacak ve Federal Havacılık İdaresi'nin düzenlemelerindeki herhangi bir boşluğun vurgulanmasına yardımcı olacak. Bu düzenleyici boşlukları doldurmak, uçan taksilerin önümüzdeki yıllarda gökyüzüne çıkmasını sağlayacak.
Haber hakkında yorum yapan NASA AAM misyon entegrasyon yöneticisi Davis Hackenberg şunları söyledi: "Ulusal Kampanya Geliştirme Testi, NASA'nın AAM endüstri zaman çizelgesini hızlandırma hedeflerinde önemli bir stratejik adımdır. Bu test senaryoları, endüstrinin AAM araçlarını hava sahasına entegre etme ilerlemesine fayda sağlamak için mevcut standartlardaki boşlukları bilgilendirmeye yardımcı olacak."
Sonuç olarak NASA, FAA düzenlemeleriyle tamamen uyumlu, yolcu ve kargo taşımacılığı için verimli ve uygun fiyatlı bir sistem sağladığını görmek istiyor. Uçan taksiler, paket teslimat dronları ve tıbbi taşıma araçları gibi uygulamaları mümkün kılacak. NASA, test kampanyasının, uçaklar prime time için hazır olmadan önce farklı yerlerde birkaç yıl boyunca devam edeceğini söyledi.
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