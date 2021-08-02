Elon Musk, Tim Cook'tan Apple'ın CEO Koltuğunu mu İstedi? Açıklama Geldi!

Elon Musk'tan, Apple'ın CEO'su Tim Cook'un yerine geçmek istediği söylentilerine sert bir cevap geldi...

Elon Musk, söylentileri reddetti

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