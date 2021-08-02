Elon Musk, Tim Cook'tan Apple'ın CEO Koltuğunu mu İstedi? Açıklama Geldi!

Son zamanlarda, Elon Musk'ın Tim Cook'tan Apple CEO'su pozisyonunu talep etmesiyle ilgili bir söylenti internette dolaşıyor. Bu söylenti ilk kez, The Wall Street Journal yazarı Tim Higgins'in yeni kitabı Power Play: Tesla, Elon Musk and the Bet of the Century'de dillendirilmişti.
Higgins, Cook'un Tesla'nın Apple tarafından satın alınmasını önerdiği iki yönetici arasındaki bir telefon görüşmesini anlatıyor. Karşılığında Musk CEO olmayı istedi ve Cook'un bildirildiğine göre, Tesla yöneticisinin şirketinin CEO'su olarak kalmak istediğini düşünerek kabul etti. Ancak, Musk daha sonra aslında Apple'ın CEO'su olmak istediğini açıkladı, buna Cook "Haydi oradan" yanıtını verdi ve telefonu kapattı. Higgins, bu hikayeyi Musk'ın eski yardımcılarından birinden dinlediğini söylüyor.
Twitter'da takas hakkında soru sorulduğunda ise Musk, bunların gerçekleştiğini reddetti ve şunları söyledi: "Higgins hem sıkıcı hem de yalanlarla dolu bir kitap yazmayı başarmış. Cook ile ne konuştuk ne de birbirimize bir şeyler yazdık. Bir seferinde Apple'ın Tesla'yı satın alma düşümncesi üzerine Cook ile buluşmayı planlamıştık. Ancak daha sonra ne bir teklif ne de bir görüşme gerçekleşti. Cook, buluşmayı reddetti. O dönemde Tesla bugünkü değerinin yüzde 6'sı değerindeydi."
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