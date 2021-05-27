Elon Musk Tükürdüğünü mü Yalıyor?: Tesla Model Y Kötü Yakalandı!

Florida'da tast sürüşü sırasında yakalanan bir Tesla Model Y, "Elon Musk tükürdüğünü mü yalıyor" sorusunun gündeme bomba gibi düşmesine neden oldu.