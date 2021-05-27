Elon Musk Tükürdüğünü mü Yalıyor?: Tesla Model Y Kötü Yakalandı!

Tesla CEO'su Elon Musk'tan LIDAR'ın işe yaramadığı, tamamen otonom araçların çalışması için gerekli olmadığı ve görsel taramanın çok daha iyi olduğu şeklinde açıklamaları uzun süredir duyuyoruz. Sürekli vizyonun nasıl daha iyi olduğu gibi konularda konuştuğunu da uzun zamandır duyduk. Ancak, Automotive News'ün haberine göre, Tesla test ve geliştirme için lidar sensörü üreticisi Luminar ile bir sözleşme imzaladı.
Habere göre, tavanında lidar sensörleri ile donatılmış bir sistem bulunan bir Tesla Model Y, Florida Palm Beach'te sabah saat 8 civarında görüldü. Grayson Brulte adlı otonom araç geliştirme danışmanı tarafından 20 Mayıs Perşembe günü yakalanan aracın fotoğrafları Twitter'da paylaşıldı.
Şimdiye kadar hiçbir firma ticari kullanıma uygun bir Seviye 5 otonomi kabiliyetine sahip araç üretmediğinden dolayı, böyle bir araçta gerçekte hangi sensörlerin kullanılacağını kesin olarak söylemek zor. Yine de, muhtemelen Seviye 5'e en yakın olan şirketlerin hepsinin lidar kullandığını biliyoruz.
Tesla'dan bu konuda herhangi bir açıklama gelmedi.
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