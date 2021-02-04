Elon Musk'ın Yeni Mucizesi: Neuralink ile Maymunlara Oyun Oynattı!

Maymunların alet kullanma becerisi geliştirdiğini biliyoruz, ancak bazılar Elon Musk'un şirketi Neuralink tarafından geliştirilen beyin implantı sayesinde video oyunları oynamaya da başladı.
Clubhouse uygulaması aracılığıyla konuşan SpaceX ve Tesla CEO'su, teknolojinin insanlarda kullanılabileceği bazı yolları tartışmaya başlamadan önce, cihazının bir maymunun yalnızca zihnini kullanarak oyun oynamasına olanak tanıdığını açıkladı.
Neuralink Nedir?
Neuralink, insanların düşüncelerinden başka hiçbir şey kullanmadan bilgisayarlarla etkileşime girmesine ve bilgisayarları kontrol etmesine olanak tanımak için geliştirilmekte olan bir arayüz. Teknoloji, bir dizi elektrot ve mikroskobik fiber sayesinde nöronların aktivitesini okuyabilen bir beyin implantından oluşuyor. Elon Musk geçtiğimiz yıl Gertrude adlı bir domuzun beynine yerleştirilen cihazın bir prototipini sergilemişti.
Neuralink Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayın...
Gertrude'un implantı kablolarla bağlıydı, ancak Musk, ekibinin cihazın kablosuz bir versiyonunu başarıyla oluşturduğunu ve bunun teknoloji için atılan büyük bir adımı temsil ettiğini söylüyor.
Musk, "Zihnini kullanarak video oyunları oynayabilen, kafatasında kablosuz implantı olan bir maymunumuz var" diye açıkladı ve ekledi: "Şu anda yapmaya çalıştığımız şeylerden biri, maymunların birbirleriyle zihinlerini kullanarak Pong oynamasını sağlayabilir miyiz?"
Musk, Neuralink hakkında daha fazla bilgi almak için sorulan sorulara, teknolojinin birincil amacının beyin veya omurga yaralanması olan kişilerin robotik cihazları kontrol etmelerini sağlamak olacağını söyledi, ancak bir gün insanların makinelerle kaynaşmasına ve cyborg'lara dönüşmesine izin verebileceğine de inanıyor.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın