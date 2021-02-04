Elon Musk'ın Yeni Mucizesi: Neuralink ile Maymunlara Oyun Oynattı!

Elon Musk'ın büyük heyecana neden olan Neuralink'i, maymunların sadece zihin kontrolüyle video oyunları oynamasını sağladı. En azından Musk'ın açıklamaları bize böyle söylüyor.