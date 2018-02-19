Elon Musk'ın Roadster'ını Uzayda Takip Eden Site
Elon Musk'ın uzayda ilerleyen Roadster'ı tam olarak nerede? Cevap bu web sitesinde!
- Zeynel A. Öztürk
Elon Musk'ın Tesla Roadster'ının Dünya ile bağlantısı kesilmiş olsa da, nerede olduğunu takip etmeniz hala mümkün. Uydu uzmanı Ben Pearson'un hazırladığı gayrı resmi web sitesi Whereisroadster.com, aracı NASA verilerine ve kendi uçuş modellemesine göre izliyor.
Site, aracın göreceli konumunu ve hızını tahmin etmekle kalmıyor, 58.000 km'lik garantisini kaç defa aştığını da söylüyor. Bu yazıyı yayına hazırladığımız sırada Roadster, Dünya'dan 3.648.712 km uzaklaşmış durumdaydı. Araç şu an saatte 10.839 km/saatlik bir hızla, saniyede 3,01 km hızla gidiyor. Yani onunla karşılaşmak istemeyeceğinizden emin olabilirsiniz. Tabi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tepemizde, yörüngede 7,66 km/sn ile ilerlediğini hatırlatalım.
Araç, Musk'ın başta söylediği gibi Mars'ın etrafında dönmeyecek veya asteroid kemerine girmeyecek. Şu anki yörüngesini koruması halinde Mars'ın yanından geçerek Güneş sisteminin ortasına doğru ilerlemeye devam edecek. Aracın Mars'a en yakın olacağı gün 7 Ekim 2020 olacak. Otomobilin 2091'den önce Dünya'nın yakınından geçmesi beklenmiyor. Roadster'ın yolculuğunun tam olarak nasıl gittiğini öğrenmek için onu inceleyecek bir aracın gönderilmesi gerekebilir.
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın