Elon Musk'ın Roadster'ını Uzayda Takip Eden Site

Elon Musk'ın uzayda ilerleyen Roadster'ı tam olarak nerede? Cevap bu web sitesinde!

  • Zeynel A. Öztürk
Elon Musk'ın Roadster'ını Uzayda Takip Eden Site

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Telefon satın alırken nelere dikkat etmeli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda

Günün En çok Okunanları
LG'den Büyük Ekranlı Yeni Amiral Gemisi Telefon!
Galaxy J4'ün Benchmark'ı Ortaya Çıktı
Uber, Windows 10 Mobile Desteğini Kesti!
HTC Desire 12 yolda olabilir ama 11'e ne oldu?
CODEX Microsoft DMR'ı Kırdığını İddia Etti

En Çok İndirilenler
CCleaner
VLC media player (64 Bit)
Avira Free
7-Zip (64 Bit)
Adobe Reader
İlginizi çekebilir