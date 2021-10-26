Tesla, Aldığı Büyük Siparişle "Trilyonerler Kulübüne" Girmeyi Başardı!

Tesla, imzalanan dev satış anlaşması sonrasında büyük bir başarıya daha imzasını attı; "trilyonerler kulübünün" yeni üyesi olarak tarihe geçti!

Tesla da "Trilyonerler Kulübüne" Girdi!

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

Dizüstü bilgisayarınız ne kadar güvenli?

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 7 Ekim aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve akıllı saat sürprizi
A101 30 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 23 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var
A101 16 Eylül aktüel ürünler kataloğu: TV, cep telefonu ve pek çok teknolojik ürün var

Günün En çok Okunanları
iPhone SE 3 Daha Fazlasını Sunabilir
KRAFTON PUBG: NEW STATE'i Tüm Dünyada Yayınlıyor
Yeni Bir Dava Daha; Ama Bu Kez Davayı Açan Facebook!
Anker Soundcore Motion B İncelemesi
Eğer Dünya'ya Asteroit Çarpmasaydı, İnsanlık Tarihi Çok Farklı Olabilirdi!

 

 