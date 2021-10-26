Tesla, Aldığı Büyük Siparişle "Trilyonerler Kulübüne" Girmeyi Başardı!

Tesla, kiralama şirketi Hertz'den aldığı büyük siparişin ardından, 1 trilyon dolarlık piyasa değerini aşan şirketler arasına girmeyi başardı. Reuters'e göre, elektrikli araçların daha çok ana akım bir ürün haline gelmesi Hertz'in büyük siparişini açıklıyor. Tesla'nın piyasa değerinin artmasına neden olan da tam olarak bu.
Haber yayına hazırlanırken Tesla'nın hisseleri, Hertz haberlerinin öncesine göre %12,68 artmıştı ve şirketin piyasa değeri 1,02 trilyon dolar seviyesine ulaşmıştı. Bu değer Tesla'yı, en değerli otomobil şirketi haline de getiriyor. 1 trilyon barajını aşan şirketler arasında Apple, Amazon, Google ve Microsoft gibi devler bulunuyor.
Hertz'in geçici CEO'su Mark Fields, Reuters'e verdiği ropörtajda, Tesla anlaşması ile ilgili şunu söyledi: "Elektrikli araçlar artık ana akım ve artan küresel talep ve ilgiyi yeni yeni görmeye başladık."
Tesla'nın piyasa değerinin bu noktadan nereye gittiğini görmek ilginç olacak. Şirket kesinlikle daha fazla potansiyele sahip olsa da, CEO'su Elon Musk'ın sosyal medyada gireceği bir tartışma şirketin değerine zarar da verebilir.
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