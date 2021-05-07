Elon Musk'ın Starlink Leo uyduları Türkiye'den de gözlendi

Elon Musk'ın şirketi SpaceX, 'Yıldız Savaşları Günü' olarak kutlanan 4 Mayıs'ta, Starlink internet uydu ağının parçası olan 60 iletişim uydusunu uzaya göndermişti. SpaceX, Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor. SpaceX uyduları dün akşam Türkiye'den de görüldü. Gökyüzündeki parlamalar ilk başta, "Çin'in kontrolden çıkan uydusuna ait olabilir mi?" sorusunu gündeme getirse de gerçek kısa sürede anlaşıldı. Akşam saatlerinde Türkiye'nin birçok şehrinde gökyüzüne bakanlar sıra halinde hareket eden Starlink Leo uydularını gördü.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da dün akşam Twitter hesabından saat 22.05 civarında gökyüzünde görülen ışıklara ilişkin görüntü paylaştı ve "Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması" dedi.
Antalya Bakırlıtepe Tübitak Ulusal Gözlemevi Tüm Gökyüzü Kamerası ile bulutlu havaya rağmen Kuzey-Batı ufkunda görüntülenen Starlink Leo Uyduları güneş paneli parlaması.— Mustafa Varank (@varank) May 6, 2021
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TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi'nden yapılan açıklamada ise "Starlink Uydu Ağı" projesi kapsamında, yer çevresinde LEO yörüngelere iletişim uyduları yerleştirildiği belirtildi.
Söz konusu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamaların zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebildiği belirtilen açıklama şöyle:
"Böyle bir parlama, dün gece yerel saatle 22.05 civarında TUG'da bulunan Tüm Gökyüzü Kamerası ile görüntülenmiştir. TUG Bakırlıtepe yerleşkesi 2 bin 500 metre rakıma sahip, atmosfer koşulları oldukça iyi olan, dünyanın sayılı gözlemevi yerleşkelerindendir. Resim alındığında, gökyüzünde yaygın bulutlar olmasına rağmen Starlink uydularının yüksek parlaklığı nedeniyle görüntülenebilmiştir. Resimde kuzey-batı ufkunda görülen parlama Starlink uydularından kaynaklı parlamadır."
???Starlink Uydu Ağı Projesi kapsamında zaman içerisinde Yer çevresindeki LEO yörüngelere yapay uydular yerleştirilmektedir. Bu uyduların güneş panellerinden kaynaklanan parlamalar ise zaman zaman yer yüzeyinden de izlenebilmektedir. pic.twitter.com/WkK43VXVi3— TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi (@tubitak_tug) May 6, 2021
60 UYDU GÖNDERİLMİŞTİ
Deployment of 60 Starlink satellites confirmed, completing SpaceX's 10th Starlink mission this year pic.twitter.com/hbL8UV15hk— SpaceX (@SpaceX) May 4, 2021
60 yeni iletişim uydusu, Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı. Fırlatış, "Yıldız Savaşları" serisinin hayranları tarafından kutlanan 4 Mayıs Yıldız Savaşları Günü'nde yapıldı; uyduları taşıyan roket, Yıldız Savaşları filminde Han Solo karakterinin kullandığı uzay gemisi "Millenium Falcon"un adıyla anıldı. Fırlatma öncesinde yine filme atfen "Güç sizinle olsun" anonsu yapıldı.
SpaceX, 2027'ye kadar Starlink uydularıyla dünya yörüngesinde 12 bin uyduluk ağ kurmayı planlıyor.
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