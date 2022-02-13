Elon Musk'ın Starship'i, Uzaya İşte Böyle Fırlatılacak!

SpaceX, Starship uzay gemisinin uzaya nasıl fırlatılacağını gösterdi. Bir fırlatmanın 10 milyon dolardan aza mal olması planlanıyor!

Elon Musk'ın Starship'i uzaya böyle fırlatılacak

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