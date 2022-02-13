Elon Musk'ın Starship'i, Uzaya İşte Böyle Fırlatılacak!

Elon Musk, SpaceX'in inşa etmeyi sürdürdüğü Starship uzay gemisi hakkındaki en son gelişmeleri paylaştı ve devasa fırlatma sistemiyle fırlatmanın nasıl görüneceğini bir animasyonla gösterdi. Starship, bir Süper Heavy roketi ile bir Starship uzay aracından oluşuyor. SpaceX, Ay'a ve Mars'a gitmeyi mümkün kılmak için onu hızlı ve tamamen yeniden kullanılabilir hale getirmek için çalışıyor. Roket, gezegenimizin dışına çıktıktan sonra, fırlatma kulesine geri dönecek ve fırlatma kulesine geri dönecek. Uzay aracı ise Dünya'ya geri dönmeden önce hedefine doğru ilerleyecek.
Musk, roketin uçuşunun altı dakika süreceğini söyledi. İki dakikayı çıkmak, dört dakikayı ise dönmek için harcayacak. Musk ayrıca, aracın Raptor motorları yakıttan daha fazla sıvı oksijen kullandığından "yakıt ikmali" sisteminin yörüngede kurulabileceğini de söyledi. Uzun süreli uçuşlar için bu ikmal, mutlaka gerekli.
SpaceX sisteminin uzaya nasıl gideceğini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz:
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