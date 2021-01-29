Elon Musk'ın Tek Bir Hareketi, Bitcoin'i ve Dogecoin'i "Uçurdu"

Elon Musk'ın tek bir kelimesi, Bitcoin'in bir anda büyük değer kazanmasına yol açtı. Yeni bir kripto para birimi olan Dogecoin de, Elon Musk sayesinde adeta uçuşa geçti.