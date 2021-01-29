Elon Musk'ın Tek Bir Hareketi, Bitcoin'i ve Dogecoin'i "Uçurdu"

Değeri son zamanlarda bir yükselip bir düşen, ama her yükselişinde yeni rekorlara imza atan Bitcoin, şimdi de Elon Musk dopingiyle yükselişe geçti. Tesla CEO'su Musk'ın Twitter profiline #bitcoin hashtag'ini eklemesi ve bu hashtag'in yanına bir de Bitcoin simgesi koyması, kripto para biriminin bir anda yükselmesine yol açtı. CEO ayrıca, yaptığı Twitter paylaşımda "Geçmişe bakınca kaçınılmazdı" ifadesine yer verdi.
Elon Musk'ın bu hareketi sonrasında Bitcoin, yüzde 15'in üzerinde değer kazandı. Öncesinde 32 bin dolar seviyesinde işlem gören Bitcoin, bu gelişmenin ardından 37 bin doların üzerinde işlem görmeye başladı.
In retrospect, it was inevitable— Elon Musk (@elonmusk) January 29, 2021
Elon Musk'ın "Bitcoin dopingi" sosyal medyada da bir anda gündeme oturmuş durumda. Twitter Türkiye gündeminde Bitcoin bir anda ikinci sıraya yerleşirken, Elon Musk da dördüncü sıraya yerleşmiş durumda.
Dogecoin de Musk'ın Açıklamaları Sonrasında Coştu
Elon Musk, attığı tweet'lerle ve yaptığı açıklamalarla kripto para birimi piyasasına adeta yön veriyor. Ünlü isim, kısa bir süre önce yeni bir kripto para birimi olan Dogecoin'den bahsetmiş ve bunun hemen ardından Dogecoin'in değeri yüzde 800'ün üzerinde değer kazanmıştı.
CNBC'nin haberine göre Musk'ın tweet atma alışkanlıklarının, bir varlığın fiyatında artışa yol açtığı ilk olaylar bunlar da değil. Musk, en son Salı günü "GameStonk" tweet'ini attıktan ve WallStreetBets Reddit topluluğuyla bağlantı kurduktan sonra GameStop'ın hisse fiyatının artmasına yardımcı olmuştu.
Bu arada, Polonya'nın CD Projekt'in hisseleri, Musk'ın firmanın Cyberpunk 2077 oyununu beğendiğini tweet atmasının ardından Perşembe günü% 12,6'ya kadar yükseldi.
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