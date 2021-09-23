Elon Musk'ın Yeni Uzay Hedefi: Daha Kullanışlı Bir "Uzay Tuvaleti"

Elon Musk, Crew Dragon'a tuvalet sözü verdi. Inspiration4'ün tuvaletinin manzarası şahane olsa da, görünüşe göre astronotları pek de rahat ettirememiş!

  • Ercan Uğurlu
Elon Musk'tan "uzay tuvaleti" sözü

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