Elon Musk'ın Yeni Uzay Hedefi: Daha Kullanışlı Bir "Uzay Tuvaleti"

Elon Musk, Crew Dragon'a tuvalet sözü verdi. Inspiration4'ün tuvaletinin manzarası şahane olsa da, görünüşe göre astronotları pek de rahat ettirememiş!