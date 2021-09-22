Elon Musk, Şimdi de ABD Başkanı Joe Biden'a Taş Attı: "Hala Uyuyor"

Elon Musk, Inspiration4 görevi sonrasında kendisini tebrik etmeyen Biden hakkında ilginç bir yorum geldi!

  • Ercan Uğurlu
Elon Musk'tan Joe Biden'a: "Hala Uyuyor"

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