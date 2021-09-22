Elon Musk, Şimdi de ABD Başkanı Joe Biden'a Taş Attı: "Hala Uyuyor"

SpaceX'in kurucusu ve artık dünyanın önde gelen "yörünge seyahat acentesi" Elon Musk, geçtiğimiz hafta sonu Inspiration4 görevini başarıyla tamamlamış ve 4 sivili gezegenimizin yörüngesine üç günlük bir geziye göndermişti. Uzay tarihi açısından önemli başarılardan biri olduğu açık olan bu girişime Başkan Joe Biden'dan henüz bir tebrik gelmiş değil ve anlaşılan bu konu, Musk'ın canını sıkmış durumda.
Twitter'da bir takipçisinin konuyu, "ABD başkanı, St. Jude için yüz milyonlarca dolar toplanmasını sağlayan 4 Amerikan astronotunu tebrik etmeyi bile reddetti. Nedenine dair teoriniz nedir?" şeklinde dile getirmesine ilişkin olarak Elon Musk, Biden'ı kast ederek "hala uyuyor" şeklinde cevap verdi.
The President of the United States has refused to even acknowledge the 4 newest American astronauts who helped raise hundreds of millions of dollars for St. Jude.
What's your theory on why that is?— Ælectric Cyberfarmer (@rhensing) September 19, 2021
Inspiration4, St. Jude Çocuk Araştırma Hastanesi için şimdiye kadar halkın desteğiyle 60 milyon doların üzerinde yardım toplamış, milyarder iş insanı Jared Isaacman'ın 100 milyon dolar taahhütü ve Elon Musk'ın da 50 milyon dolar katkısıyla bu rakam 210 milyon dolara çıkmıştı. Bakalım Biden, bu konu hakkında ne zaman ve nasıl bir açıklamada bulunacak.
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