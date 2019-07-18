Elon Musk'un Neuralink'i Beyninizi "Delecek"
Elon Musk'ın beyin - bilgisayar iletişimini sağlamayı uman Neuralink'i, 2020'de harekete geçecek!
Elon Musk'ın beyin-bilgisayar arayüzü şirketi Neuralink, "dikiş makinesi gibi" bir robotun çok yakında insan beynine sensör yerleştirebileceğini iddia etti.
Farelerde yapılan testlerde 1.500 elektrot, fare beynine eklenebildi. Bununla birlikte aynı işlemin insanlarda sorunsuz gerçekleşeceğinin bir garantisi bulunmuyor. Neuralink, eğer sorun çıkmazsa teknolojinin uzvunu, görme veya konuşma kabiliyetini kaybedenlere yardım edebileceğini iddia ediyor. Musk daha önce beyin ve bilgisayar bağlantısının kaçınılmaz olacağını iddia etmişti.
Neuralink, 2020'nin ikinci çeyreğinde insanlar üzerinde çalışmalara başlamayı "umuyor". Rapora göre beyne eklenecek cihaz, iplik boyutlarında ve insan saçının çeyreği boyutunda demetlerden oluşuyor. Nakil işlemi, beynin yüzeyindeki kan damarlarına zarar vermemek için iğnelerle yapılıyor. Bunun ardından sistemdeki sensörler, bilgi yakalayarak yukarıda gördüğünüz yongaya bilgi gönderiyor.
Nakil işlemi şu an delik açmayı gerektiriyor ancak araştırmacılar, gelecekte lazerleri kullanarak "hoş olmayan" titreşim hissini kaldırabileceklerini söylüyorlar.
Bu işlemlerin insanlarda nasıl bir sonuç vereceği henüz bilinmediği gibi, sensörlerin zaman içinde bozulup bozulmadığı da bilinmiyor.
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