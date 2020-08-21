EMUI 10.1 Güncellemesi Alacak Huawei Telefonlar Belli Oldu

Bu yılın Mart ayında HUAWEI P40 Serisi'nin lansmanı sırasında tanıtılan ve HUAWEI'nin mobil ekosistemi üzerine inşa edilen EMUI 10.1, kullanıcılara birden fazla cihazda sorunsuz bir tüm senaryo deneyimi sunuyor. EMUI 10.1 güncellemesi alacak Huawei telefonlar belli oldu. İşte o Huawei telefonlar ve EMUI 10.1 güncelleme özellikleri!