En Beklenmedik Yerlerde Kurulan 6 Veri Merkezi
Birbirinden ilginç yerlede kurulan bu veri merkezleri, sizi de şaşırtacak!
Veri merkezleri ve süper bilgisayarlar, hayatta en sık gördüğümüz şeylerin başında gelmiyor, ancak teknoloji olarak yeryüzündeki en etkileyici şeyler arasındalar. Bilimsel problemlerin çözümü, araştırmalar, gözlemler ve fazlası için kullanılan süper bilgisayarlar ve milyarlarca insanın çığ gibi artan verilerini saklayan veri merkezleri, bazen çok ilginç yerlerden yükselebiliyor.
İşte hiç beklenmedik yerlerde kurulmuş olan, bilim kurgu filmlerini hatırlatan 6 veri merkezi.
Arctic World Archive, Svalbard, Norveç
Verilerin film üzerinde saklandığı bu veri merkezi, siber saldırılara karşı dayanıklılığıyla övünüyor. Yerin 300 metre altında bulunan merkez, doğal felaketlere ve nükleer bombalara karşı dayanıklı.
Barcelona Supercomputing Center / Centro Nacional
Bu devasa süperbilgisayar, İspanya'nın Barselona şehrinde, 19. yüzyılın Torre Girona şapeli altında saklanıyor. MareNostrum 4, Avrupanın en güçlü, tüm dünyanın 13. en güçlü süper bilgisayarı (Avrupanın süperbilgisayarlarda ne kadar geride kaldığının kanıtı).
Yahoo'nun Lockport'u, New York
Manhattan'dan yaklaşık 560 km uzaklıktaki Lockport, 150 milyon dolar değerindeki Yahoo Compute Coop'a ev sahipliği yapıyor. 2015'te açılan tesis, Niagara Şelalesi'nden üretilen hidroelekrik enerjiyle çalışıyor.
Microsoft'un Project Natick'i, Pasifik Okyanusu
Şimdilik sadece bir deney olsa da Microsoft, veri merkezlerinin suyun altında olması gerektiğini kanıtlamayı umuyor. Konsept, dünya nüfusunun yüzde 50'sinin kıyıda yaşıyor olmasını temel alıyor ve veri merkezlerinin burada olması gerektiğini öne sürüyor. Böylece hem kablo masrafı hem de gecikme, değerli kara parçalarını harcamadan azaltılıyor.
Utah Data Centre, Bluffdale, Utah
"Intelligence Community Comprehensive National Cyber Security Initiative Data Centre" adıyla da tanınan, 2014'te kurulan bu veri merkezi, Snowden'ın ardından birçok kullanıcının endişeli gözlerle izlediği NSA'e ait. Bu veri merkezinde exabaytlarca veri (bir milyar gigabayt), internet bağlanısı olmaksızın, çevrim dışı olarak saklanıyor.
IceCube Lab, Amundsen-Scott South Pole station, Antarktika
Bu veri merkezi, Güney Kutup'ta parçacık algılayan, patlayan yıldızlardan çıkan nötrinoları, gamma ışınlarını, kara delik çarpışmalarını arayan IceCube Neutrino Observatory'yi destekliyor. IceCube algılayıcısının üzerinde 5.000 sensör bulunuyor ve her gün 275 atmosferik nötrinoyu algılayabiliyor.
Zeynel A. Öztürk
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