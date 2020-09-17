En Büyük Güvenlik Şirketlerinden Biri, VPN'leri "Öldürmek" İstiyor

Önemli güvenlik şirketlerinden Avast, yeni çözümü ile VPN kullanımını ortadan kaldırmak istiyor. İşte Avast'ın yeni güvenlik çözümü!

  • Ercan Uğurlu
Avast, VPN Kullanımını Sonlandıracak

Özellikle evden çalışmanın önem kazandığı günümüzde, pek çok kişi için ev ağı eskisine nazaran daha önem kazandı. Artık ev internet güvenliğini sağlamak daha büyük öneme sahip ve kullanıcılar bunun için farklı çözümler kullanıyorlar. Halihazırda yaygın olarak kullanılan VPN çözümleri ise, kimileri tarafından güvenli bulunuyor zira bazı siber saldırı ekipleri bu ağların açıklarından yararlanarak kişilerin bilgilerini ele geçirmeyi başarıyorlar. Önemli güvenlik şirketlerinden Avast da bu konu üzerine giderek, VPN ihtiyacını ortadan kaldırabilecek yeni bir güvenlik çözümü ürettiğinden bahsediyor.

Resmi web sitesinde de Avast Business SPA isimli yeni ürünü ile ilgili bir açıklamada bulunan Avast, yeni ürününün VPN kullanımına ihtiyacı ortadan kaldıracağını iddia ediyor.

Avast Business SPA'in hem kullanıcı hem uygulama merkezli bi güvenlik yaklaşımını benimsediğini söyleyen Avast, bu yaklaşımla beraber yetkili kullanıcılara uygulamalara erişim hakkı verirken, buna karşın genel ağa erişim izni vermiyor. Özellikle VPN'lerin web trafiğini olumsuz etkilemesi ve yönlendirmelerle beraber güvenliğin yanında çevrimiçi dolaşım performansını da düşürmesi karşısında bir çözüm olan Avast Business SPA, ek yükleri ortadan kaldırarak, kuruluş çalışanlarının nerede olursa olsun verilerinin güvende olacağının da altını çiziyor.

Avast Business SPA hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

40 Gün Bekleyen Telefon: Realme C11

Bu dizi çok konuşulacak!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Elon Musk'ın şirketi SpaceX, Turksat 5A'yı uzaya gönderecek
17 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Samsung TV, Canon yazıcı ve akıllı bileklik fırsatı
Merakla beklenen Atiye 2. sezon Netflix'te yayınlandı! İşte ilk yorumlar
10 Eylül 2020 A101 aktüel kataloğunda Toshiba TV, Lenova tablet ve notebook imkanı
Günün En çok Okunanları
Popüler Oyun Rocket League'in Bedava Olacağı Tarih Açıklandı
En Büyük Güvenlik Şirketlerinden Biri, VPN'leri "Öldürmek" İstiyor
PlayStation 5 Fiyatı ve Çıkış Tarihi, Resmi Olarak Açıklandı
Monster Notebook Oyun Dünyasında Kuralları Yeniden Yazıyor!
iPhone 12 Tanıtılmadı, Peki Ne Zaman Tanıtılacak?

 

 