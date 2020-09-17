En Büyük Güvenlik Şirketlerinden Biri, VPN'leri "Öldürmek" İstiyor

Özellikle evden çalışmanın önem kazandığı günümüzde, pek çok kişi için ev ağı eskisine nazaran daha önem kazandı. Artık ev internet güvenliğini sağlamak daha büyük öneme sahip ve kullanıcılar bunun için farklı çözümler kullanıyorlar. Halihazırda yaygın olarak kullanılan VPN çözümleri ise, kimileri tarafından güvenli bulunuyor zira bazı siber saldırı ekipleri bu ağların açıklarından yararlanarak kişilerin bilgilerini ele geçirmeyi başarıyorlar. Önemli güvenlik şirketlerinden Avast da bu konu üzerine giderek, VPN ihtiyacını ortadan kaldırabilecek yeni bir güvenlik çözümü ürettiğinden bahsediyor.
Resmi web sitesinde de Avast Business SPA isimli yeni ürünü ile ilgili bir açıklamada bulunan Avast, yeni ürününün VPN kullanımına ihtiyacı ortadan kaldıracağını iddia ediyor.
Avast Business SPA'in hem kullanıcı hem uygulama merkezli bi güvenlik yaklaşımını benimsediğini söyleyen Avast, bu yaklaşımla beraber yetkili kullanıcılara uygulamalara erişim hakkı verirken, buna karşın genel ağa erişim izni vermiyor. Özellikle VPN'lerin web trafiğini olumsuz etkilemesi ve yönlendirmelerle beraber güvenliğin yanında çevrimiçi dolaşım performansını da düşürmesi karşısında bir çözüm olan Avast Business SPA, ek yükleri ortadan kaldırarak, kuruluş çalışanlarının nerede olursa olsun verilerinin güvende olacağının da altını çiziyor.
Avast Business SPA hakkında daha fazla bilgiye buradan erişebilirsiniz.
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